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    • Данк забил третий автогол в сезоне АПЛ и приблизился к рекорду Шкртела

    Данк забил третий автогол в сезоне АПЛ и приблизился к рекорду Шкртела

    «Брайтон & Хов Альбион» в матче 15-го тура чемпионата Англии уступил «Ливерпулю» – 1:5.

    Окончательный счет в концовке встречи установил защитник хозяев Льюис Данк, отправив мяч в свои ворота.

    Общее количество автоголов Данка в текущем сезоне Премьер-лиги составило три. Абсолютный рекорд лиги принадлежит экс-защитнику мерсисайдцев Мартину Шкртелу, который в сезоне-2013/14 забил четыре автогола.

    В прошлом туре Данк отметился автоголом в матче против «МЮ» (0:1) и стал первым игроком в истории, который по ходу одного сезона отправил мяч в свои ворота в матчах с обоими клубами из Манчестера.

    26-летний англичанин является воспитанником «Брайтона» и подписал взрослый контракт с клубом в июле 2010 года. С октября по ноябрь 2013 года был арендован «Бристоль Сити».

    Источник: Opta

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    02.12.2017 20:22
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