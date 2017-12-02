Данк забил третий автогол в сезоне АПЛ и приблизился к рекорду Шкртела

«Брайтон & Хов Альбион» в матче 15-го тура чемпионата Англии уступил «Ливерпулю» – 1:5.

Окончательный счет в концовке встречи установил защитник хозяев Льюис Данк, отправив мяч в свои ворота.

Общее количество автоголов Данка в текущем сезоне Премьер-лиги составило три. Абсолютный рекорд лиги принадлежит экс-защитнику мерсисайдцев Мартину Шкртелу, который в сезоне-2013/14 забил четыре автогола.

В прошлом туре Данк отметился автоголом в матче против «МЮ» (0:1) и стал первым игроком в истории, который по ходу одного сезона отправил мяч в свои ворота в матчах с обоими клубами из Манчестера.

26-летний англичанин является воспитанником «Брайтона» и подписал взрослый контракт с клубом в июле 2010 года. С октября по ноябрь 2013 года был арендован «Бристоль Сити».