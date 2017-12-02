Фарфан – о победе над «Рубином»: «Локомотив» никогда не опускает руки»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России. Перуанец забил победный гол в концовке.

«Во втором тайме мы стали лучше играть, больше контролировать мяч. У нас было больше подходов к штрафной соперника. Во время одного из этих подходов я получил очень хороший навес и, конечно, воспользовался этим моментом.



Коррективы были внесены после удаления игрока «Рубина». Тренер попросил меня играть чистого форварда, для того чтобы у нас было больше атакующей силы. Думаю, это и явилось плодом того, что у нас было больше сил впереди, и это все завершилось забитым голом…



Думаю, что наша победа объясняется тем, что мы — та команда, которая никогда не опускает руки. Мы всегда боремся до последней секунды. Шанс появился — мы его конвертировали в гол.



Я всегда отдаюсь полностью, всегда помогаю команде. Сделаю все, что от меня зависит, так что можете рассчитывать на меня», – сказал форвард.

Для Фарфана мяч стал седьмым в последних шести матчах за «Локомотив».