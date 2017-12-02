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    • Фарфан – о победе над «Рубином»: «Локомотив» никогда не опускает руки»

    Фарфан – о победе над «Рубином»: «Локомотив» никогда не опускает руки»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России. Перуанец забил победный гол в концовке.

    «Во втором тайме мы стали лучше играть, больше контролировать мяч. У нас было больше подходов к штрафной соперника. Во время одного из этих подходов я получил очень хороший навес и, конечно, воспользовался этим моментом.

    Коррективы были внесены после удаления игрока «Рубина». Тренер попросил меня играть чистого форварда, для того чтобы у нас было больше атакующей силы. Думаю, это и явилось плодом того, что у нас было больше сил впереди, и это все завершилось забитым голом…

    Думаю, что наша победа объясняется тем, что мы — та команда, которая никогда не опускает руки. Мы всегда боремся до последней секунды. Шанс появился — мы его конвертировали в гол.

    Я всегда отдаюсь полностью, всегда помогаю команде. Сделаю все, что от меня зависит, так что можете рассчитывать на меня», – сказал форвард.

    Для Фарфана мяч стал седьмым в последних шести матчах за «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 21:17
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    Комментарии (11)
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    srg38
    1512245159
    7 мячей в 6 матчах. И этим всё сказано
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    O-Z
    1512248575
    Лучший игрок месяца... Если локо выиграет чемпионат и возможно и года. Сколько матчей вытащил сколько очков принёс. Или Миранчуки научились пасовать)))
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    77SAM
    1512249077
    Молодчина ! Продолжай !
    Ответить
    fortune-bva
    1512249204
    молодчина Джеф! Под закат карьеры золото чемпионата России и даешь бронзу на ЧМ))))
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    fortune-bva
    1512250573
    Теперь в ЛЕ-весну давайте!!!
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    nemolod
    1512285766
    Желаю победы в матче с Фаставом и голов от Фарфана!
    Ответить
    Mefistofel29
    1512293645
    А остается 11 туров, отрыв шесть очков. Что-то все меньше и меньше верится в чемпионство Зенита, которое ему уже с первого тура все пророчили.
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    OfaZavr
    1512294381
    Молодец, теперь в ЛЕ давай продолжай также, надеюсь Локо выйдет из группы.
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    Виктор12
    1512298368
    ФАРФАН ВСЕХ ВОСХИЩАЕТ своей игрой!!! Поначалу у Фарфана ничего не получалось, но когда освоился и притёрся, то стал играть лучше! Последние восемь игр Фарфан ВСЕХ восхищает своим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ! Лидерство Локомотива сейчас вселяет уверенность, а Фарфан многое для этого сделал, как и другие игроки! В целом можно выделить работу Палыча. Как ему удалось малыми силами вырваться в лидеры! Всех игроков расставить по своим местам и умело бороться за высокие места в чемпионате! Лидерство неожиданное, с учётом состава и финансов. Все молодцы, особенно Палыч! Его работа! Некоторые носом ворочали от игр и работы Палыча, а я просил не торопиться и не давить! Палыч ГНУЛ свою ГЕНЕРАЛЬНУЮ линию и как ЗАГНУЛ! Фарфан ЗАБЛИСТАЛ и ВОСХИЩАЕТ, а литерный Локомотив впереди паравоза, на первом месте ЛЕТИТ на вех ПАРАХ к чемпионству! Всячески желаем Фарфану ВОСХИЩАТЬ, а Локомотиву БЛИСТАТЬ занять первое место! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского футбола!!!
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    ologreds
    1694991817
    numo527908
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