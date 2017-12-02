Манчини – об игре с «Уралом»: «У «Зенита» есть проблема под названием «реализация моментов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал свои мысли после победы над «Уралом» (2:1) в поединке 19-го тура РФПЛ. Итальянский специалист подчеркнул, что сине-бело-голубые имеют некоторые проблемы по части реализации голевых моментов.

«В результате игры сложилось впечатление, что у нас есть проблема. Она называется «реализация моментов». Мы создаем огромное количество стопроцентных моментов, когда гол практически случился, но никак не можем их реализовать.

Что касается момента с удалением Кришито, то я сразу понял, что это ошибка, иначе и быть не может. Там был спорный момент, так что красной там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы, не путать правую и левую.

Мне понравилась игра Лодыгина. Надеюсь, что Лунев восстановится к чемпионату мира.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они очень своеобразны и радушны. Мы очень постараемся выиграть этот чемпионат именно для них. По ходу турнира произошло много вещей. Мы начали очень хорошо, выиграли много матчей на старте. Потом был непростой период, когда нам не всегда удавалось побеждать. Но это футбол, и у каждой команды бывают моменты, когда все идет не так, как нужно. Хочу отметить, что мы прошли в евровесну. Вышли из очень непростой группы – и «Русенборг», и «Реал Сосьедад» – это команды, которые более функциональны и подготовлены, чем мы.

И возвращаясь к вопросу об игре в атаке: она у нас страдает. Раньше я шутил, но сейчас нужно говорить серьезно – реализация страдает. Создаем огромное количество моментов, большинство не реализовываем, а забивает в конце концов Кокорин. Когда такое происходит – это не очень правильно», – сказал Манчини.