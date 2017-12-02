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    • Манчини – об игре с «Уралом»: «У «Зенита» есть проблема под названием «реализация моментов»

    Манчини – об игре с «Уралом»: «У «Зенита» есть проблема под названием «реализация моментов»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал свои мысли после победы над «Уралом» (2:1) в поединке 19-го тура РФПЛ. Итальянский специалист подчеркнул, что сине-бело-голубые имеют некоторые проблемы по части реализации голевых моментов.

    «В результате игры сложилось впечатление, что у нас есть проблема. Она называется «реализация моментов». Мы создаем огромное количество стопроцентных моментов, когда гол практически случился, но никак не можем их реализовать.

    Что касается момента с удалением Кришито, то я сразу понял, что это ошибка, иначе и быть не может. Там был спорный момент, так что красной там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы, не путать правую и левую.

    Мне понравилась игра Лодыгина. Надеюсь, что Лунев восстановится к чемпионату мира.

    Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они очень своеобразны и радушны. Мы очень постараемся выиграть этот чемпионат именно для них. По ходу турнира произошло много вещей. Мы начали очень хорошо, выиграли много матчей на старте. Потом был непростой период, когда нам не всегда удавалось побеждать. Но это футбол, и у каждой команды бывают моменты, когда все идет не так, как нужно. Хочу отметить, что мы прошли в евровесну. Вышли из очень непростой группы – и «Русенборг», и «Реал Сосьедад» – это команды, которые более функциональны и подготовлены, чем мы.

    И возвращаясь к вопросу об игре в атаке: она у нас страдает. Раньше я шутил, но сейчас нужно говорить серьезно – реализация страдает. Создаем огромное количество моментов, большинство не реализовываем, а забивает в конце концов Кокорин. Когда такое происходит – это не очень правильно», – сказал Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.12.2017 16:47
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    Комментарии (11)
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    Обер-КанцлерЪ
    1512223229
    "«Русенборг», и «Реал Сосьедад» – это команды, которые более функциональны и подготовлены, чем мы." Как такое сказать можно? Он точно тренер Зенита? Пудель какой-то!!! Надеюсь Сергей Богданович скоро сменит этого бездаря !
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    Zenmaster
    1512224757
    Правдивое интервью -- реализация -- большая проблема !!! Только про Русенборг и Сосьедад глупость какая-то !
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    сасас
    1512227510
    В каком месте моменты то были? До гола Кокорина сплошь тупые навесы и никакой комбинационной игры, а дальше просто Урал всей командой вперёд пошёл- вот и появились моменты
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    sidul1
    1512227891
    Время идет,а Зенит все еще в навесульки играет.Прикупили желающих заработать и вся работа тренера?Так команды играют на первенстве области и не нужен такой дорогой тренер.Он собирается сборную тренировать,так пусть идет.Похоже Зенит снова подобрал проходимца!
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    84aivengo
    1512228943
    а проблемы-тренер не может-нет у бомжиков ?
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    Avaretz
    1512229897
    Или если быть точнее "кокорин и дзюба"
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    Zubo
    1512230046
    Да нет, Роберто. Проблема в другом, посмотрите что пишут даже слабые на голову "аналитики", даже они видят в чём проблема. Вы должны понять что РФПЛ это довольно низкая по уровню лига и принципы которые вы закладываете сдесь не работают так как они могли бы работать скажем в Англии. Нам нужен результат, а для этого нужно поменять тактику, вам нужно поменять философию игры. Посмотрите команды без каких нибудь талантов воообще выезжают на мотивации, запредельной концентрации. Наведите дисциплину, повысьте самоотдачу, в нашем чемпионате нужен атлетизм и дисциплина, а не балет. Нужен прагматический футбол, к сожалению в России красота не нужна, а нужно мочить, толкать, давить, вставлять, бычить, косить , всё то что умеет днище типа Пищевика . Естественно что лучшие "умы" наших ресурсов вам этого напрямую не скажут. Пока вы не исмените тактику, нам придётся читать брызжущие слюной редакционные из "жёлтой" прессы и всю шушеру которая топит "лишь бы против бабла" и будет просто лить грязь на наш любимый город и любимую команду несмотря на то как играет Зенит , хорошо или плохо.
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    Garrincha58
    1512230295
    у Зенита сейчас одна проблема тупой тренер
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    paracetamol
    1512239805
    Промблемы нужно решать, чего ждешь?
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    ologreds
    1694991819
    numo527873
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