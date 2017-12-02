Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Промес и Зе Луиш сыграют с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес и нападающий Зе Луиш с большой долей вероятности сыграют в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    Напомним, что оба футболиста пропустили встречу 19-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

    – Почему не выпустили Зе Луиша?

    – У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.

    – Он сможет сыграть с «Ливерпулем»?

    – Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.

    – Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?

    – Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.

    – С «Ливерпулем» Промес сыграет?

    – Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Опорник84
    1512200006
    К матчу с Ливером все должны быть в порядке, есть возможность побороться за ЛЧ весной!
    Ответить
    Italian_93
    1512201232
    Кто бы сомневался, вот у коней реальные проблемы с МЮ будут, половина состава дискл
    Ответить
    батог
    1512201306
    Спартаку сьесть Ливер!! Удачи!!!!"
    Ответить
    Nimnul
    1512201856
    Конечно и зайца можно научить курить,но выиграть на "Энфилде"..."Спартак"..))))
    Ответить
    BarStep
    1512203628
    Удачи российской команде. Вы же умеете упираться..., представьте, что перед вами не какой то там Ливерпуль, а например... Зенит. Хорошей игры...
    Ответить
    VVM1964
    1512204259
    ЖДУ САМЫЙ БОЕВОЙ СОСТАВ И ИНТЕРЕСНОЙ ИГРЫ .
    Ответить
    OfaZavr
    1512205437
    хорошо если так, но с ногтями все равно странно как-то.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512210216
    С отдохнувших двойной спрос. Постарайтесь парни.
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1512375777
    всего то Спартаку забить нужно на один больше чем ливеру...)))Спартак - удачи! Россия за тебя!
    Ответить
    ologreds
    1694991821
    numo527833
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+