Промес и Зе Луиш сыграют с «Ливерпулем»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес и нападающий Зе Луиш с большой долей вероятности сыграют в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Напомним, что оба футболиста пропустили встречу 19-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

– Почему не выпустили Зе Луиша?

– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.

– Он сможет сыграть с «Ливерпулем»?

– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.

– Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?

– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.

– С «Ливерпулем» Промес сыграет?

– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль.