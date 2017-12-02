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    Погба сказал, что в детстве болел за «Арсенал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о команде, за которой следил в детстве.

    «В моем детстве влияние «Арсенала» на Францию было огромным, потому что там играло много французов, включая Тьерри Анри. И я тоже немного болел за «Арсенал». Не был сумасшедшим фанатом, но смотрел достаточно много их матчей. «Арсенал» всегда был великим клубом», – сказал француз.

    Хавбек выступал за молодежные команды «МЮ» с 2009 по 2012 год, после чего бесплатно перешел в «Ювентус».

    Погба вернулся в манчестерский клуб в июле 2016 года. «Бьянконери» заработали на сделке 105 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний игрок забил три гола и отдал три результативные передачи в 10-ти играх всех соревнований.

    Источник: BBC

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    02.12.2017 01:19
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