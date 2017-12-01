Игуаин забил «Наполи» и установил новый рекорд Серии А

«Ювентус» играет на выезде против «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии (1:0, перерыв).

Нападающий Гонсало Игуаин забил бывшему клубу на 13-й минуте. Голевая серия «бьянконерри» во внутреннем первенстве составила 44 матча. Показатель является рекордным для всех команд, принимавших участие на турнире.

29-летний аргентинец проводит 20-й матч во всех турнирах в текущем сезоне. На его счету 11 голов и три результативные передачи. Он выступал за неаполитанский клуб с июля 2013 года по июль 2016.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.