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    Игуаин забил «Наполи» и установил новый рекорд Серии А

    «Ювентус» играет на выезде против «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии (1:0, перерыв).

    Нападающий Гонсало Игуаин забил бывшему клубу на 13-й минуте. Голевая серия «бьянконерри» во внутреннем первенстве составила 44 матча. Показатель является рекордным для всех команд, принимавших участие на турнире.

    29-летний аргентинец проводит 20-й матч во всех турнирах в текущем сезоне. На его счету 11 голов и три результативные передачи. Он выступал за неаполитанский клуб с июля 2013 года по июль 2016.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 23:38
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    Комментарии (2)
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    Татарин за ЦСКА
    1512161181
    Молодец,че!!!!
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    ologreds
    1694991823
    numo527804
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