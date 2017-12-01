Парфенов после разгрома от ЦСКА сказал «до свидания» и ушел с пресс-конференции

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью после матча 19-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:6).

«Второй матч с одним из лидеров, который показывает лучшую игру. Но в этом виноваты только мы. ЦСКА нас переиграл. До свидания, больше комментировать нечего», — сказал Парфенов и вышел из зала пресс-конференции.

Дебютант российской Премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, имея 20 очков.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что команда не ожидала такого легкого матча.