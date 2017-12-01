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    • Парфенов после разгрома от ЦСКА сказал «до свидания» и ушел с пресс-конференции

    Парфенов после разгрома от ЦСКА сказал «до свидания» и ушел с пресс-конференции

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью после матча 19-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:6).

    «Второй матч с одним из лидеров, который показывает лучшую игру. Но в этом виноваты только мы. ЦСКА нас переиграл. До свидания, больше комментировать нечего», — сказал Парфенов и вышел из зала пресс-конференции.

    Дебютант российской Премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, имея 20 очков.

    Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что команда не ожидала такого легкого матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 22:34
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    Комментарии (15)
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    BRO_football
    1512163392
    Зато тренерскую чистку в клубе затяли. Уволили Бесчастных и Щербака. И сразу стал виден результат: 5:0 от Зенита и 6:0 от ЦСКА. Молодцы!
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    qwerty991
    1512165261
    Даа после таких матчей и говорить не хочется.
    Ответить
    vitvik
    1512165936
    Невры сдали...
    Ответить
    nbv
    1512166911
    Задрали сливать матчи, против локомотива и спартака борются , а зениту и цска сливают.
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    Svoysvoemubrat
    1512194139
    Тосно потерял остатки уважения. Не то колхоз Большое дышло, не то торговец очками недорого. Пошли вон в ФНЛ,
    Ответить
    Одинокий волк Маквейд
    1512194523
    Бесчастных не выдержал дух зтого болота, ПОЗОРИЩЕ,
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1512194765
    Лучше прощай. Пиши заявление.
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1512196804
    как то забавно - против Спартака и Цска Тосно выглядела очень убедительно...
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    Бриг
    1512207958
    Ощущение, что Тосно заканчивается как проект.
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    ologreds
    1694991823
    numo527799
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