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    • Гончаренко: «ЦСКА не ожидал, что матч с «Тосно» сложится так просто»

    Гончаренко: «ЦСКА не ожидал, что матч с «Тосно» сложится так просто»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Тосно» (6:0) в рамках 19-го тура чемпионата России.

    «Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счетом 6:0. У нас напряженный чемпионат, и даже простая крупная победа — уже редкость.

    Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надежно действовали в обороне, изматывали соперника.

    Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре», — сказал белорус в эфире «Матч ТВ».

    По итогам встречи армейцы вышли на второе место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 22:10
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    Комментарии (9)
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    Italian_93
    1512155615
    Как детей
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    polozovs
    1512156808
    Е5К5
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    alexivanof197
    1512158794
    что то Тосно поплыл...
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    DeStar
    1512160020
    Пока все хорошо , гончар справляется как может, команда стала как-то получше что-ли, последнее время так точно
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1512172143
    Кони озверина что ли обожрались? Или это вернблум в атаке так влияет на них? При слуцкере такого не было.
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    yarik1_78
    1512189212
    Неожиданный счет,с победой нас!
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    Krics
    1512195440
    Вам нужен свой Червеченко , он все объяснит, с победой коняшек.
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    ologreds
    1694991823
    numo527796
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