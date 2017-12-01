Гончаренко: «ЦСКА не ожидал, что матч с «Тосно» сложится так просто»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над «Тосно» (6:0) в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счетом 6:0. У нас напряженный чемпионат, и даже простая крупная победа — уже редкость.

Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надежно действовали в обороне, изматывали соперника.

Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре», — сказал белорус в эфире «Матч ТВ».

По итогам встречи армейцы вышли на второе место в турнирной таблице.