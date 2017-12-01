Кононов ждет сюрпризов от «Арсенала» в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов считает, что матч «Арсенала» и «Спартака» должен получиться интересным для болельщиков. Он отметил разницу в классе команд, которую туляки будут компенсировать своим стремлением к победе над чемпионом страны.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Спартак» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.

– Тульский «Арсенал» принимает «Спартак». Чего ждать от этой встречи?

– «Арсенал» очень хорошо играет дома. Первый матч с красно-белыми в Москве туляки проиграли, поэтому они будут настраиваться на то, чтобы победить. Да, они потеряли очки с «Тосно». Но, тем не менее, Тула на подъеме, и проигрыш на выезде по-хорошему добавит «Арсеналу» злости.

«Спартак» также проводит как гостевые, так и домашние матчи на позитивном эмоциональном фоне. Опять же на первый план выходит опыт и уровень команды Карреры. И здесь не нужно быть большим ученым, чтобы увидеть разницу в классе между «Спартаком» и «Арсеналом».

Но я ожидаю сюрприза от тульского клуба, прежде всего в плане тактики на эту игру.

– Будучи тренером «Ахмата», вы проиграли «Арсеналу» дома. Какие детали вы тогда подметили у команды Божовича?

– Если вспоминать ту встречу, то скажу, что «Арсенал» хорошо умеет действовать практически всей командой в обороне, когда это требуется. Причем это было не только в гостях с «Ахматом». Можно вспомнить матч с «Зенитом», когда туляки воспользовались одним-единственным моментом и забили гол. «Арсенал» отлично способен перестраиваться от игры, которая может быть атакующая, на абсолютно закрытый стиль.

Когда я работал в «Ахмате», и мы с ними встречались, туляки как раз выбрали оборонительную тактику. По сути, у них тогда было две атаки, которые они превратили в голы.

Поэтому я не думаю, что Божович будет играть со «Спартаком» в открытый футбол. Скорее всего, будет прагматичная тактика. Хотя все зависит от тренера и от того, какой план на матч он выберет.