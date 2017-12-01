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    • Кононов ждет сюрпризов от «Арсенала» в матче со «Спартаком»

    Кононов ждет сюрпризов от «Арсенала» в матче со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов считает, что матч «Арсенала» и «Спартака» должен получиться интересным для болельщиков. Он отметил разницу в классе команд, которую туляки будут компенсировать своим стремлением к победе над чемпионом страны.

    Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Спартак» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    – Тульский «Арсенал» принимает «Спартак». Чего ждать от этой встречи?

    – «Арсенал» очень хорошо играет дома. Первый матч с красно-белыми в Москве туляки проиграли, поэтому они будут настраиваться на то, чтобы победить. Да, они потеряли очки с «Тосно». Но, тем не менее, Тула на подъеме, и проигрыш на выезде по-хорошему добавит «Арсеналу» злости.

    «Спартак» также проводит как гостевые, так и домашние матчи на позитивном эмоциональном фоне. Опять же на первый план выходит опыт и уровень команды Карреры. И здесь не нужно быть большим ученым, чтобы увидеть разницу в классе между «Спартаком» и «Арсеналом».

    Но я ожидаю сюрприза от тульского клуба, прежде всего в плане тактики на эту игру.

    – Будучи тренером «Ахмата», вы проиграли «Арсеналу» дома. Какие детали вы тогда подметили у команды Божовича?

    – Если вспоминать ту встречу, то скажу, что «Арсенал» хорошо умеет действовать практически всей командой в обороне, когда это требуется. Причем это было не только в гостях с «Ахматом». Можно вспомнить матч с «Зенитом», когда туляки воспользовались одним-единственным моментом и забили гол. «Арсенал» отлично способен перестраиваться от игры, которая может быть атакующая, на абсолютно закрытый стиль.

    Когда я работал в «Ахмате», и мы с ними встречались, туляки как раз выбрали оборонительную тактику. По сути, у них тогда было две атаки, которые они превратили в голы.

    Поэтому я не думаю, что Божович будет играть со «Спартаком» в открытый футбол. Скорее всего, будет прагматичная тактика. Хотя все зависит от тренера и от того, какой план на матч он выберет.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2017 10:30
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Svoysvoemubrat
    1512113837
    Тактика Арсенала значения не имеет, как Спартак будет играть, так и будет, удел туляков подстраиваться, ломать игру москвичей.
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    DOCTOR PENALTY
    1512114185
    Сюрприз в этой игре может преподнести только Спартак. Во всех смыслах.
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    Котфеееее
    1512120165
    Будет тяжело без Промеса,но свои дежурные 3 очка Спартак заберет.
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    sidul1
    1512124307
    Это прогулка за прошлогодними очками.Арсенал вернет три очка со счетом 1:0.
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    Colonist
    1512128083
    Фернандо, Промес, Комбаарик... Не нравится мне это...
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    Kotofey75
    1512130486
    На этом огороде при минусовой температуре и в грязи... Надеюсь пару штук воткнем
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    пряник929
    1512130931
    может повторить сценарий весеннего матча?
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    Татарин за ЦСКА
    1512133556
    Вперёд,Арсенал,только победа!!!
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    momwig_
    1512134370
    Мы довольно хило по статистике в этом сезоне играем в гостях. Понятно, что основные неприятности мы устроили себе в начале сезона, а остальные - сами себе, но... Драть Арсенал нужно со всей ответственностью. Вперед, Спартак!
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    ologreds
    1694991827
    numo527733
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