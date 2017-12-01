Корнеев: «Смолов смог бы составить конкуренцию Бензема в «Реале»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову стоит попробовать свои силы в составе «Реала», если такое предложение ему поступит. Он также отметил, что испанский футбол вполне подходит под игру форварда сборной России.

– Всем известно, что такие топ-клуб как «Реал» или «Барселона» в трансферах делают ставку на уже сформировавшихся игроков. И если сейчас анализировать мадридский «Реал», то в принципе, кроме Бензема, у клуба не так много других вариантов. Если Карим сейчас «сломается», то впереди практически нет вариантов, учитывая еще, что постоянно лечится Бэйл.

Смолов в свою очередь в последние годы доказал, что он уже сформировавшийся игрок, готовый к шагу в Европу. И почему бы ему действительно не попробовать? Думаю, он сможет блеснуть в Испании. Поэтому я не удивлюсь, если такой интерес к Федору действительно есть.

– Сможет ли он составить конкуренцию Безема за место в стартовом составе?

– Почему бы и нет? Не буду говорить, что Смолов выше классом, чем Бензема, потому что Карим уже много лет играет в «Реале» и постоянно подтверждает свой класс. Все будет понятно на месте, если трансфер все-таки случится. Вы спросили, смог бы Смолов играть в мадридском «Реале», и я вам сказал: «Да».

– На ваш взгляд, испанский футбол подходит ему?

– Убежден, что более чем подходит. Смолов – все-таки не типичный центрфорвард, он достаточно уверенно чувствует себя и при игре на флангах. Федор нападающий, который постоянно ищет свободное место и меняет свои направления. А испанский футбол как раз силен тем, что там собраны очень техничные ребята, способные пасом найти партнера в любой точке поля. Смолов также техничный футболист с хорошим пониманием игры, комбинационного футбола, поэтому чемпионат Испании ему очень подходит.

– С точки зрения старта карьеры в Европе, не стоит ли начать не с «Реала», а с команды поскромнее?

– Конечно, стоит брать лучшие опции сразу. И уже потом смотреть что и как. Если есть предложение от «Реала» или «Барселоны», то что тут выбирать?

– Я немного о другом. Допустим, есть предложение от «Боруссии» Дортмунд, где явно проще, и «Реала», который является клубом Голливудом.

– Не могу сказать, есть ли у Смолова предложения или их нет, об этом лучше спросить у самого футболиста. Но если есть такие запросы, то пусть следует зову своего сердца и делает то, что он хочет и думает, какой футбол ему ближе самому.