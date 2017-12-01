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    • Корнеев: «Смолов смог бы составить конкуренцию Бензема в «Реале»

    Корнеев: «Смолов смог бы составить конкуренцию Бензема в «Реале»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову стоит попробовать свои силы в составе «Реала», если такое предложение ему поступит. Он также отметил, что испанский футбол вполне подходит под игру форварда сборной России.

    – Всем известно, что такие топ-клуб как «Реал» или «Барселона» в трансферах делают ставку на уже сформировавшихся игроков. И если сейчас анализировать мадридский «Реал», то в принципе, кроме Бензема, у клуба не так много других вариантов. Если Карим сейчас «сломается», то впереди практически нет вариантов, учитывая еще, что постоянно лечится Бэйл.

    Смолов в свою очередь в последние годы доказал, что он уже сформировавшийся игрок, готовый к шагу в Европу. И почему бы ему действительно не попробовать? Думаю, он сможет блеснуть в Испании. Поэтому я не удивлюсь, если такой интерес к Федору действительно есть.

    – Сможет ли он составить конкуренцию Безема за место в стартовом составе?

    – Почему бы и нет? Не буду говорить, что Смолов выше классом, чем Бензема, потому что Карим уже много лет играет в «Реале» и постоянно подтверждает свой класс. Все будет понятно на месте, если трансфер все-таки случится. Вы спросили, смог бы Смолов играть в мадридском «Реале», и я вам сказал: «Да».

    – На ваш взгляд, испанский футбол подходит ему?

    – Убежден, что более чем подходит. Смолов – все-таки не типичный центрфорвард, он достаточно уверенно чувствует себя и при игре на флангах. Федор нападающий, который постоянно ищет свободное место и меняет свои направления. А испанский футбол как раз силен тем, что там собраны очень техничные ребята, способные пасом найти партнера в любой точке поля. Смолов также техничный футболист с хорошим пониманием игры, комбинационного футбола, поэтому чемпионат Испании ему очень подходит.

    – С точки зрения старта карьеры в Европе, не стоит ли начать не с «Реала», а с команды поскромнее?

    – Конечно, стоит брать лучшие опции сразу. И уже потом смотреть что и как. Если есть предложение от «Реала» или «Барселоны», то что тут выбирать?

    – Я немного о другом. Допустим, есть предложение от «Боруссии» Дортмунд, где явно проще, и «Реала», который является клубом Голливудом.

    – Не могу сказать, есть ли у Смолова предложения или их нет, об этом лучше спросить у самого футболиста. Но если есть такие запросы, то пусть следует зову своего сердца и делает то, что он хочет и думает, какой футбол ему ближе самому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2017 09:08
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Joko21
    1512110852
    как бы не получилось, что в условном Реале он будет на лавке весь контракт сидеть
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    RedWhiteFans2
    1512111250
    Реал и Смолов. Вы в своём уме??.
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    DOCTOR PENALTY
    1512114039
    Спасибо Игорь, что поддержал Фёдора, а то сплошь прёт пессимизм.
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    bolela_16
    1512116589
    хватит пороть пургу...
    Ответить
    OfaZavr
    1512117202
    пустили утку а теперь будут каждого спрашивать о том чего в природе не существует.
    Ответить
    alexivanof197
    1512117359
    бред какой то...какой Реал???если возьмут,то только во вторую команду
    Ответить
    cska-62
    1512118623
    Смолов лишь на два года моложе Бензема. В феврале ему стукнет 28 лет, а Кариму на днях тридцатник. Можно смело сказать, что они игроки одного поколения. Если же говорить об уровне их игры, то он просто несопоставим. Бензема играет на острие намного тоньше. С 22-летнего возраста в "Реале", забивая в среднем гол за две игры, ассистируя при этом ещё и партнёрам. Игоря Корнеева я очень уважаю, но согласиться с ним не могу. Не так много у Смолова лет в большом футболе осталось, чтобы садиться на лавку запасных и лишать себя игровой практики. Такое могут себе позволить молодые Головин, Чалов или Жамалетдинов. Но никак не футболисты, перешедшие свой футбольный экватор. Хотя Ла Лига Смолову бы подошла. Но в клубе поскромнее.
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    Нас Много
    1512126333
    Не надо до чемпионата мира никаких перемещений...
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    Абу Зейд Небесный
    1512126748
    Стоило «Реалу» показать несколько невпечатлительных игр, как сразу опустили на уровень Смолова. Карим Бензема - бревно, с этим надо согласиться, но он даже мёртвый будет играть лучше, чем Федя..
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    ologreds
    1694991829
    numo527726
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