РФПЛ. ЦСКА обыграл «Тосно» и вышел на второе место, «Спартак» вырвал победу над «Арсеналом»

Сегодня двумя матчами открылся 19-й тур российской Премьер-лиги.
ЦСКА на своем поле разгромил «Тосно» со счетом 6:0.
«Спартак» на последней минуте основного времени добился выездной победы над «Арсеналом» (1:0).
Чемпионат России. РФПЛ, 19-й тур
ЦСКА (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 6:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Витиньо, 10 (с пенальти); 2:0 – Витиньо, 27 (с пенальти); 3:0 – Васин, 32; 4:0 – Натхо, 55; 5:0 – Головин, 58; 6:0 – Вернблум, 61.
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Глушаков, 90.