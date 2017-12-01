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    • РФПЛ. ЦСКА обыграл «Тосно» и вышел на второе место, «Спартак» вырвал победу над «Арсеналом»

    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Тосно» и вышел на второе место, «Спартак» вырвал победу над «Арсеналом»

    Сегодня двумя матчами открылся 19-й тур российской Премьер-лиги.

    ЦСКА на своем поле разгромил «Тосно» со счетом 6:0.

    «Спартак» на последней минуте основного времени добился выездной победы над «Арсеналом» (1:0).

    Чемпионат России. РФПЛ, 19-й тур

    ЦСКА (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 6:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Витиньо, 10 (с пенальти); 2:0 – Витиньо, 27 (с пенальти); 3:0 – Васин, 32; 4:0 – Натхо, 55; 5:0 – Головин, 58; 6:0 – Вернблум, 61.

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушаков, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 23:55
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    Комментарии (11)
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    Ден 781
    1512105000
    Переживаю за Спартак, по традиции после выигрыша неприменимого соперника, теряем отчёт с аутсайдером.
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    Боцман59rus
    1512109152
    ****** чердаку за матч
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    Сибирь за Спартак
    1512112098
    Сегодня наша надежда одна, атака и еще раз атака. Желаю нашим бомбардирам не сбить прицел. По счету видится от 1-2 до 2-3. В любом случае будет весело, Спартак по другому не умеет. Удачи!!!!!
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    Одинокий волк Маквейд
    1512113935
    2-0 и 1-2.
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    OfaZavr
    1512116777
    Надеюсь Спартак не потеряет нужный настрой и победит сегодня. Вперед Спартак!
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    ologreds
    1694991829
    numo527721
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