Кириченко: «После ЧМ-2018 Смолов сможет выбирать между «Реалом» и «Барселоной»

Посол ФИФА на предстоящем чемпионате мира-2018 от Ростова Дмитрий Кириченко уверен, что Федор Смолов сможет проявить себя в «Реале», несмотря на высокую конкуренцию в мадридском клубе. Напомним, что вчера появилась информация об интересе к российскому форварду со стороны «Реала».

– Появились новости об интересе «Реала» к Федору Смолову. Может ли наш футболист заиграть в таком клубе?

– А почему не может?

– Конкуренция.

– Во-первых, сложно сказать, насколько правдивы слухи. Но конкуренция в «Реале» и правда очень высокая. А еще не надо забывать, что нашим футболистам нужна игровая практика до чемпионата мира. Думаю, если хорошо себя проявить на турнире, будет и выбор: «Реал» или «Барселона». Это я шучу.

– Братья Миранчуки готовы выходить в стартовом составе сборной? Могут креативить вдвоем?

– Вот говорят, поставьте братьев, Смолова, Кокорина и все будет креативно. Это слишком просто. Не соглашусь с таким утверждением. В игре команды должен быть баланс. Смолов и Кокорин, играя вместе, даже сейчас не всегда находят взаимопонимание. Если всех атакующих футболистов сборной поставим в состав, и начнем играть креативно… Скорее уж мы должны делать упор на надежность. Тем более оборону нельзя назвать нашей самой сильной линией. Миранчуки талантливы и нестандартны. Но нельзя говорить, что они должны играть в стартовом составе.