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    • Кириченко: «После ЧМ-2018 Смолов сможет выбирать между «Реалом» и «Барселоной»

    Кириченко: «После ЧМ-2018 Смолов сможет выбирать между «Реалом» и «Барселоной»

    Посол ФИФА на предстоящем чемпионате мира-2018 от Ростова Дмитрий Кириченко уверен, что Федор Смолов сможет проявить себя в «Реале», несмотря на высокую конкуренцию в мадридском клубе. Напомним, что вчера появилась информация об интересе к российскому форварду со стороны «Реала».

    – Появились новости об интересе «Реала» к Федору Смолову. Может ли наш футболист заиграть в таком клубе?

    – А почему не может?

    – Конкуренция.

    – Во-первых, сложно сказать, насколько правдивы слухи. Но конкуренция в «Реале» и правда очень высокая. А еще не надо забывать, что нашим футболистам нужна игровая практика до чемпионата мира. Думаю, если хорошо себя проявить на турнире, будет и выбор: «Реал» или «Барселона». Это я шучу.

    – Братья Миранчуки готовы выходить в стартовом составе сборной? Могут креативить вдвоем?

    – Вот говорят, поставьте братьев, Смолова, Кокорина и все будет креативно. Это слишком просто. Не соглашусь с таким утверждением. В игре команды должен быть баланс. Смолов и Кокорин, играя вместе, даже сейчас не всегда находят взаимопонимание. Если всех атакующих футболистов сборной поставим в состав, и начнем играть креативно… Скорее уж мы должны делать упор на надежность. Тем более оборону нельзя назвать нашей самой сильной линией. Миранчуки талантливы и нестандартны. Но нельзя говорить, что они должны играть в стартовом составе.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2017 06:42
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    Комментарии (8)
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    truded
    1512100750
    очень сомнительно, что сборная сыграет так, что покупатели выстроятся в очередь за игроками..
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    ДАША Д
    1512102384
    В виртуальном футболе возможно все
    Ответить
    XaXatyn
    1512107662
    Не хочу сказать нечего плохого , но от жеребьевки очень многое будет зависеть !
    Ответить
    Приус
    1512115174
    Разве что в футбольном менеджере.
    Ответить
    Fan Loko mik
    1512122106
    По поводу Реала и Барсы это конечно шутка. Но Фёдору нужно уезжать в Европу, у нас он остановился в развитии.
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    vgarakh
    1512130922
    Дима, выходи сам на поле, покажи как надо играть в нападении.
    Ответить
    LAY394
    1512155056
    может выбирать шампанское)
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    ologreds
    1694991829
    numo527714
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