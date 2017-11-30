Лаказетт не поможет «Арсеналу» в матче с «МЮ» из-за травмы паха

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. «Канониры» потеряли в этой встрече форварда Александра Лаказетта, который был заменен на 46-й минуте.

«У него, скорее всего, травма паха. К сожалению, он точно пропустит игру с «Манчестер Юнайтед», – сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Игра 15-го тура АПЛ «Арсенал» – «МЮ» состоится в субботу, 2 декабря. В текущем сезоне Лаказетт провел 14 матчей, забив в них семь голов и отдав одну результативную передачу.