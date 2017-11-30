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Джорджевич: «Божович – топ-тренер»

30 ноября 2017, 06:31
2

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич считает тренера своей команды Миодрага Божовича специалистом самого высокого уровня. По его словам, тот не только разбирается в футболе, но и создал дружный коллектив.

— Миодраг Божович сказал, что вы сможете попасть в тройку лучших бомбардиров по окончании сезона. Вам по силам это сделать в Туле?

— Это тяжело сделать в команде, которая не планирует бороться за чемпионский титул и где у тебя не так много моментов, чтобы отличиться. Однако я не жалуюсь, у меня все хорошо. В каждой игре я чувствую, что могу забить, — иногда это происходит, иногда нет. Для меня самое главное, что я хорошо чувствую себя на поле. А моменты придут, и я смогу забить столько, сколько получится. В конце сезона подсчитаем, сколько у меня будет голов.

— У Божовича спрашивали, что он такого сделал с Лукой Джорджевичем, что он отлично играет и часто забивает. Он сказал, что ничего особенного — просто доверяет ему. Как вы сами объясняете свой прогресс в «Арсенале»?

— Для этого нужно вспомнить последние годы моей карьеры. У меня было не так много шансов проявить себя, в том числе и в «Зените». Поверьте, любому игроку очень тяжело, когда ты знаешь, что получишь только пять-десять минут игрового времени. И за эти пять-десять минут тебе нужно показать все, на что способен, иначе ты не будешь играть в следующем матче. Но когда ты знаешь, что тебе дадут шанс отыграть все девяносто минут, если ты хорошо тренируешься и тренер верит в тебя, то ты чувствуешь себя значительно лучше. Игровое время — единственное, что нужно каждому футболисту, чтобы показать себя.

— В двух словах расскажите, почему именно «Арсенал», от которого ждали борьбы за выживание, играет так здорово с лидерами и идет так высоко?

— У нас отличная команда, мы стараемся играть в современный футбол. Большинство команд действует от обороны, а мы очень опасны в атаке. Мы стараемся контролировать мяч, что также помогает. К тому же в «Арсенале» очень хорошая атмосфера. Все это вместе и позволяет нам показывать такой результат.

— Божович — топ-тренер?

— Определенно! Ведь ты должен быть для команды больше, чем просто тренером. Конечно же, ты должен знать футбол, но также необходимо разбираться и в игроках, чтобы создать хороший коллектив. Такой микс очень важен для нас. Божович любит пошутить и посмеяться, но иногда бывает и очень строгим, когда считает это необходимым.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Арсенал Джорджевич Лука Божович Миодраг
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1512031010
Божович безусловно топ-тренер. Все команды, которые он тренировал, играющие. Сильный мотиватор, таких мало. Единственный, наверное, минус - не работал с крупными звёздами.++++
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пряник929
1512041417
согласен
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