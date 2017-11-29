Фарфан налетал за месяц 55 тысяч километров

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан привыкает к длительным перелетам. По его словам, этому способствуют и игры в чемпионате России, и за национальную команду Перу.

– 55 тысяч километров за месяц – это был сумасшедший график – прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда – в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А «Локомотив» на первом месте.

– Самый продолжительный перелет за последнее время?

– 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.

– Теперь в шутку вас называют «космонавтом»...

– Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.