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Фарфан налетал за месяц 55 тысяч километров

29 ноября 2017, 11:17
6

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан привыкает к длительным перелетам. По его словам, этому способствуют и игры в чемпионате России, и за национальную команду Перу.

– 55 тысяч километров за месяц – это был сумасшедший график – прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда – в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А «Локомотив» на первом месте.

– Самый продолжительный перелет за последнее время?

– 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.

– Теперь в шутку вас называют «космонавтом»...

– Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Локомотив Перу Фарфан Джефферсон
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1511944242
Налёт получился очень результативный.
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Barsuk52
1511948575
он пока лучший игрок чемпионата на данный момент
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Kulimen
1511950880
Не ездил этот космонавт в плацкарте по несколько суток, с одной работающей розеткой у параши.
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DeStar
1511952127
несколько дней назад вернулся с отпуска, так мне 4-ех часовой перелет туда показался адом, обратно было чутка проще.. а тут.... по мне так самолеты самый некомфортный вид транспорта, не покурить, не поспать нормально, делать по сути нечего, а если еще и дети рядом...
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Сибирь за Спартак
1511958688
Легкота. Я в молодости в Германии на Магдебургском полигоне за месяц проехал тысячу км на танке, вот это да. Учись, Фарфан.
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