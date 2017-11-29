Довбня: «Никто «СКА-Хабаровску» очки не подарит, будем выгрызать их с боем»

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня назвал поражение на домашней арене от лидера чемпионата России текущего сезона «Локомотива» крайне обидным. Он также отметил, что никто не будет просто так дарить очки дальневосточной команде, которая борется за выживание в турнирной таблице РФПЛ.

«Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение.

Никто СКА турнирные очки не подарит. Придется их выгрызать с боем. У нас просто нет иного пути. С «Локо» многое сделали, чтобы добиться положительного результата. Играли дисциплинированно, почти не допускали ошибок. Тем неприятнее итог игры.

Без везения тут не обошлось, но какое оно для «Локо», я не думаю и не знаю. Если честно, мне обидно, но нужно забыть эту игру. Я могу найти позитив в том, как мы провели матч. Если мы будем играть так и дальше — с огромным желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просит главный тренер — очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось и сказать спасибо тем, кто пришел поддержать нас на стадион», – заявил Довбня.

Напомним, что матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» завершился со счетом 1:2. Столичная команда продолжает единолично лидировать в чемпионате России с 39-ю очками. Хабаровчане замыкают турнирную таблицу с 12-ю баллами на своем счету.