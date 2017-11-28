Семин – о матче в Хабаровске: «Побывали в настоящей русской зиме»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 18 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Игра прошла на Дальнем Востоке.

«Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина», – написал специалист.

Напомним, что температура воздуха во время матча была около «-10» по Цельсию.