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  • Семин – о матче в Хабаровске: «Побывали в настоящей русской зиме»

Семин – о матче в Хабаровске: «Побывали в настоящей русской зиме»

28 ноября 2017, 21:20
7

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 18 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Игра прошла на Дальнем Востоке.

«Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина», – написал специалист.

Напомним, что температура воздуха во время матча была около «-10» по Цельсию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1511894610
Судя по всему на Дальнем Востоке живут удивительные люди.
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Eddyson
1511897003
-10 - настоящая русская зима? Ну и представления у человека.
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EFR
1511902231
а если б игра закончилась 1-1 сколько б плача и слез было от Палыча
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woyser
1511907492
-10 - настоящая русская зима))) А, что они тогда скажут про -35, да ещё с ветром?)))
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srg38
1511930219
Да, тип погоды там отличается от нашей Московской, и дело не в температуре
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plehanov6
1511978664
Палыч месяц ныл по поводу игры в Хабаровске! Но все это было подстраховкой на случай неудачной игры. Сейчас, победа - все прекрасно, всех благодарит!
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