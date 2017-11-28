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  • Семин: «В ноябре в Хабаровске нельзя играть, Фернандеш после матча с трудом дышал»

Семин: «В ноябре в Хабаровске нельзя играть, Фернандеш после матча с трудом дышал»

28 ноября 2017, 12:44
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после выездного поединка 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» заявил, что Хабаровск – это не то место, где стоит играть в футбол в ноябре. По мнению специалиста, было бы лучше, если встреча была перенесена, например, в Махачкалу.

Напомним, железнодорожники и армейцы играли при температуре мину 11 градусов по Цельсию.

– В сложившейся ситуации «СКА-Хабаровск» мог бы быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У Вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне еще не было.

– «Локомотив» предлагал играть этот матч в Махачкале. Команды бы провели матч при пустых трибунах.

– Не при пустых, но зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал, хорошо, если не заболел, бронхи не застудив.

Хабаровск – приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды все было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре. Надеюсь, этот случай заставит нас всех задумать как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас еще два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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red-white fox
1511869784
Если в Хабаровске в ноябре холодно, почему не предложили поменяться кругами, август на ноябрь и сейчас бы играли в Москве. Или раньше думали, что в ноябре в Хабаре будет жара? А в Махачкале пусть Анжи играет, а в Краснодаре - Краснодар с Кубанью.
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bset
1511873815
Да из года в год с календарем какая-то дичь. Никто не будет с этим разбираться. Случаев куча уже, а результата ноль. Вон пример с будущим матчем Спартак - ЦСКА. Поставить дерби в десятых числах декабря... На 1 января бы еще поставили.
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nemolod
1511889015
Всем клубам пора совместно обратиться к РФС с требованием вернуться на весна-осень,чтобы играть в футбол большей частью в летнее время года! Как показала практика,осенне-зимний вариант никаких преимуществ не дал,наоборот результаты в тех же еврокубках стали хуже,много команд не может успешно проходить квалификационные и стартовые матчи ЛЧ и ЛЕ,так как не успевают к этому времени набрать кондиции,а раньше при весна-осень были в готовности! Тогда и СКА будет принимать соперников в теплое время года и при полных трибунах!
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арейская
1511911677
...а Фарфан по снегу босиком бегал...
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