Семин: «В ноябре в Хабаровске нельзя играть, Фернандеш после матча с трудом дышал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после выездного поединка 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» заявил, что Хабаровск – это не то место, где стоит играть в футбол в ноябре. По мнению специалиста, было бы лучше, если встреча была перенесена, например, в Махачкалу.

Напомним, железнодорожники и армейцы играли при температуре мину 11 градусов по Цельсию.

– В сложившейся ситуации «СКА-Хабаровск» мог бы быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У Вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне еще не было.

– «Локомотив» предлагал играть этот матч в Махачкале. Команды бы провели матч при пустых трибунах.

– Не при пустых, но зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал, хорошо, если не заболел, бронхи не застудив.

Хабаровск – приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды все было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре. Надеюсь, этот случай заставит нас всех задумать как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас еще два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.