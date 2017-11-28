Ловчев: «Здорово, что у нас есть такие дерби!»

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев оценил накал страстей в прошедшем центральном матче 18-го тура, в котором встречались «Спартак» и «Зенит» в Москве. Он также назвал два ключевых момента игры, от которых зависел итоговый результат.

«Самедов сам забил великолепный гол, а затем поучаствовал в красивой комбинации, после которой был забит второй гол. Да, он не вовремя подставил ногу под удар Кришито, этот удар Селихов готов был уже отразить. Но гол и пас Самедова перевешивают тот неудачный эпизод.

Оба вратаря сыграли просто замечательно! А в каком подкате Маммана выбил мяч у Адриано и спас команду от неминуемого гола?! Игроки обеих команд продемонстрировали высокий уровень, а накал у матча был потрясающий. Да, были и ошибки, иногда защитники занимали неправильную позицию. Но нет футболистов, которые бы не ошибались, а тех, кто выходит на поле без внутреннего жара, очень много. И здорово, что у нас есть такие дерби. Такие поединки сводят на нет отчаяние по поводу уровня нашего футбола.

На мой взгляд, в матче было два ключевых момента: когда Кокорин попал в штангу с близкого расстояния, забей он, все могло сложиться по-другому, и второй – когда несколько раз на коротком отрезке «Спартак» выручил Селихов», – сказал Ловчев.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.