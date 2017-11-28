Бубнов: «Луис Адриано делал с «Зенитом» все, что хотел»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зениту» в нынешнем сезоне не хватает настоящего плеймейкера в составе. По его мнению, это было хорошо заметно в прошедшем центральном матче 18-го тура со «Спартаком» в Москве.

«На мой взгляд, Манчини нужно было интенсивнее насыщать среднюю линию, закрывать опорную зону, чтобы качественно прессинговать, не дать развернуться атакам «Спартака». При схеме с одним форвардом и пятью полузащитниками у петербуржцев имелось больше шансов навязать борьбу в средней линии, которую они поначалу проиграли. В результате при счете 0:2 Манчини пришлось проводить экстренную замену до перерыва. Краневиттер не справлялся со своими обязанностями, Луис Адриано, действовавший на позиции плеймейкера делал все, что хотел: раздавал острые передачи, проглатывал большие участки поля, а в итоге забил победный мяч.

После летней обширной селекции «Зенита», казалось бы, странно говорить о недоборе исполнителей, но команде на самом деле не хватает грамотного диспетчера, отвечающего за снабжение форвардов. Краневиттер – чистый опорник, Паредес привык действовать глубже, Кузяев и Ерохин с этой ролью не справляются. Сравните со «Спартаком», где за конструирование атак эффективно отвечают и Фернандо, и Глушаков, и Адриано.

«Спартак» хорошо двигался, прессинговал соперника, выжимал его во фланги, которые также перекрывал. Манчини надеялся выстроить контратакующую игру через забросы на скоростных Кокорина и Полоза, затруднить красно-белым контроль мяча в центре, но не преуспел, не мог оказывать систематического давления. Впоследствии «Зениту» пришлось идти вперед большими силами, из-за чего на половине поля гостей образовывались свободные зоны, а это – вотчина «Спартака».

Нельзя не упомянуть момент Кокорина в концовке первого тайма. Реализуй его форвард, сравняй счет до перерыва, дальнейшие события на поле развивались бы, вероятно, по иному сценарию. Однако результат встречи считаю справедливым. «Спартак» больше владел мячом, создал голевых моментов и заслуженно полноправно вернулся в чемпионскую гонку.

Теперь многое будет зависеть от того, каким будет отрыв «Локомотива» от преследователей к зимнему перерыву. Десять туров весной – короткий отрезок дистанции, а шесть очков форы лидера – это уже солидно», – считает Бубнов.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.