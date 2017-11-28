Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые после победы над «Зенитом» полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Специалист отметил, что столичные футболисты будут бороться за защиту титула до последнего матча.

Игра 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершилась со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Что с Дмитрием Комбаровым, которого пришлось увезти с поля в концовке?

— Он получил ударом коленом в спину, ничего страшного.

— Комбаров активнее, чем раньше, начал смещаться в центр, стал выглядеть острее у чужих ворот. Вы провели с ним разъяснительную работу?

— Когда у него не получается проходить по флангу, он действует по-другому. Всю эту работу мы проводим на тренировках.

— Как вам судейство? На бровке вы часто выглядели недовольным.

— Я никогда не комментирую арбитров. Они выполняют свою работу, как и мы, тренеры, — свою.

— После травмы впервые вышел Александр Самедов, смог забить гол, отдал важную передачу перед вторым голом. Почему выбрали именно его при определении состава?

— Потому что в отличие от Лоренсо Мельгарехо он умеет играть на трех позициях, на каждой из них мог принести пользу.

— Вы следите за не очень обычными статистическими показателями игроков — например, когда Самедов забивает, «Спартак» не проигрывает...

— Нет, я не обращаю внимание на такие вещи. Главное, чтобы команда побеждала.

— В перерыве вы заменили Самедова на Романа Зобнина. С чем связана перестановка — с желтой карточкой или готовностью Александра?

— Не из-за предупреждения. Мне нужен был игрок, который выполняет большой объем работы. Плюс Самедов не был готов на 90 минут, потому что давно не играл.

— Можно ли сказать, что теперь «Спартак» полноценно вернулся в чемпионскую гонку?

— Да, команда вернулась! Теперь мы занимаем неплохую позицию и будем бороться до самого конца.

— Селихов в одном эпизоде жаловался на дымовую завесу...

— Поддержка должна быть именно такой. Я рад за наших болельщиков, они прекрасно нам помогали, как и всегда.

— После неудачной концовки матча с «Марибором» (1:1) последние минуты матча с «Зенитом» были особенно важны?

— Да, концовка игры с «Марибором» еще раз научила нас, что матчи заканчиваются только с финальным свистком.