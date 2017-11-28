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Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку!»

28 ноября 2017, 07:31
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые после победы над «Зенитом» полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Специалист отметил, что столичные футболисты будут бороться за защиту титула до последнего матча.

Игра 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершилась со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Что с Дмитрием Комбаровым, которого пришлось увезти с поля в концовке?

— Он получил ударом коленом в спину, ничего страшного.

— Комбаров активнее, чем раньше, начал смещаться в центр, стал выглядеть острее у чужих ворот. Вы провели с ним разъяснительную работу?

— Когда у него не получается проходить по флангу, он действует по-другому. Всю эту работу мы проводим на тренировках.

— Как вам судейство? На бровке вы часто выглядели недовольным.

— Я никогда не комментирую арбитров. Они выполняют свою работу, как и мы, тренеры, — свою.

— После травмы впервые вышел Александр Самедов, смог забить гол, отдал важную передачу перед вторым голом. Почему выбрали именно его при определении состава?

— Потому что в отличие от Лоренсо Мельгарехо он умеет играть на трех позициях, на каждой из них мог принести пользу.

— Вы следите за не очень обычными статистическими показателями игроков — например, когда Самедов забивает, «Спартак» не проигрывает...

— Нет, я не обращаю внимание на такие вещи. Главное, чтобы команда побеждала.

— В перерыве вы заменили Самедова на Романа Зобнина. С чем связана перестановка — с желтой карточкой или готовностью Александра?

— Не из-за предупреждения. Мне нужен был игрок, который выполняет большой объем работы. Плюс Самедов не был готов на 90 минут, потому что давно не играл.

— Можно ли сказать, что теперь «Спартак» полноценно вернулся в чемпионскую гонку?

— Да, команда вернулась! Теперь мы занимаем неплохую позицию и будем бороться до самого конца.

— Селихов в одном эпизоде жаловался на дымовую завесу...

— Поддержка должна быть именно такой. Я рад за наших болельщиков, они прекрасно нам помогали, как и всегда.

— После неудачной концовки матча с «Марибором» (1:1) последние минуты матча с «Зенитом» были особенно важны?

— Да, концовка игры с «Марибором» еще раз научила нас, что матчи заканчиваются только с финальным свистком.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Самедов Александр Комбаров Дмитрий Зобнин Роман Селихов Александр Мельгарехо Лоренцо Каррера Массимо
Комментарии (9)
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oyabun
1511844880
"..— Селихов в одном эпизоде жаловался на дымовую завесу... — Поддержка должна быть именно такой..." - Неправильный перевод? Сомневаюсь что Каррера поддерживает болельщиков, которые своими файерами создают помехи игре и провоцируют КДК на штрафы и проведение след.игр при пустых трибунах.
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Кинстифа
1511845585
Как всегда корректен. Браво
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SpartakSpartakSpartak
1511852191
Самедов красава!
Ответить
SeniorMoroz91
1511852933
Золото в Москве останется)
Ответить
dolf666
1511853514
можно сколько угодно говорить какие ультрас плохие и т.д., но такая поддержка очень заряжает команду и очень красит большие матчи! лично я не против
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алдан2014
1511859048
Кое кто трусы не пожалел болельщикам,отдал на сувениры...
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