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  • «Локомотив» – после победы над «СКА-Хабаровском»: «Было минус 11, стало плюс шесть»

«Локомотив» – после победы над «СКА-Хабаровском»: «Было минус 11, стало плюс шесть»

27 ноября 2017, 15:59
19

Пресс-служба «Локомотива» поздравила команду с победой над «СКА-Хабаровском» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

Напомним, железнодорожники вырвали три очка на третьей компенсированной минуте благодаря голу полузащитника Джефферсона Фарфана. Встреча проходила при температуре мину 11 градусов по Цельсию.

«Было -11, стало +6! Спасибо, Джефф! Спасибо, Колома! Спасибо, парни!» – говорится в сообщении на официальной странице «Локомотива» в твиттере.

После победы в Хабаровске красно-зеленые упрочили свое лидерство в турнирной таблице. На данный момент отрыв от «Зенита» составляет шесть очков.

Сегодня вечером петербуржцы проведут свой матч тура в Москве со «Спартаком». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1511787829
Но карты в руках у Спартака.
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woyser
1511788727
Эх, не дотерпели хабаровчане. Жаль.
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VSt
1511789687
Теперь было бы неплохо, чтобы Спартак помог Локомотиву удержать отрыв в 6 очков.
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insider_retro
1511789833
У природы нет плохой погоды!! А у Локомотива погоду творит Джефферсон!!!
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sochi-2013
1511790772
Вопреки логике болел за Локо. Доказали, что могут и при такой погоде выиграть, и нечего было щеки раздувать, про неравные условия.
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DEFENDER114
1511793023
В кои то веки нормально скаламбурили в заголовке) Локо - с победой, молодцы!!!
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DIDI 23
1511793249
"... вырвали три очка на третьей компенсированной минуте ..." Извращенцы!
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FanatSerj
1511793448
пеналь на 90+3 минуте ? надо посмотреть конечно.
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OfaZavr
1511796308
Фарфан с собой из Перу погоду привез))
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gor77
1511797311
У какого грамматея учился ваш редактор???? СКА-Хабаровском - не склоняется!!!
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