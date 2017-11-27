«Локомотив» – после победы над «СКА-Хабаровском»: «Было минус 11, стало плюс шесть»

Пресс-служба «Локомотива» поздравила команду с победой над «СКА-Хабаровском» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

Напомним, железнодорожники вырвали три очка на третьей компенсированной минуте благодаря голу полузащитника Джефферсона Фарфана. Встреча проходила при температуре мину 11 градусов по Цельсию.

«Было -11, стало +6! Спасибо, Джефф! Спасибо, Колома! Спасибо, парни!» – говорится в сообщении на официальной странице «Локомотива» в твиттере.

После победы в Хабаровске красно-зеленые упрочили свое лидерство в турнирной таблице. На данный момент отрыв от «Зенита» составляет шесть очков.

Сегодня вечером петербуржцы проведут свой матч тура в Москве со «Спартаком». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.