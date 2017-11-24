Левандовски забил 50-й гол в году, это его личный рекорд

«Бавария» обыграла «Андерлехт» со счетом 2:1 в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Нападающий Роберт Левандовски забил гол. Для поляка мяч стал 50-м в 2017 году на всех уровнях. 29-летний форвард сборной Польши установил личный рекорд результативности в календарном году.

В 2015 году игрок забил 49 мячей.

В текущем сезоне на его счету 18 голов и одна результативная передача в 19-ти играх всех турниров.

Подопечные Юппа Хайнкеса лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. За тур до конца групповой стадии ЛЧ мюнхенский клуб занимает второе место в группе B.