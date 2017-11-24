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  • Непомнящий: «В игре с «Бенфикой» все минусы Вернблума вылезли наружу»

Непомнящий: «В игре с «Бенфикой» все минусы Вернблума вылезли наружу»

24 ноября 2017, 09:31
14

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил действия Понтуса Вернблума в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». По его словам, швед не очень уверенно чувствует себя на непривычной позиции форварда, но при этом он является лучшим опорным полузащитником РФПЛ.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» закончился со счетом 2:0. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы А, имея равное количество очков (9) с «Базелем», идущим вторым. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» (12 очков).

– Вернблум в этот раз мне не понравился. Чем хорош Понтус на острие атаки? Постоянно оказывает давление на защитников, ведет верховую борьбу, головой скидывает мяч партнерам. Когда же тот внизу – теряется. Не может сыграть в одно касание, плохо открывается. В игре с «Бенфикой» все минусы Вернблума сразу вылезли наружу. Плюс уже в первом тайме сел на желтую карточку. Это его нервировало. В какой-то момент за подкат сзади мог и красную получить.

– Некоторые считают, что в центре нападения Вернблум полезнее, чем в полузащите.

– Ну что вы! Он один из сильнейших опорных хавбеков РФПЛ. Цепкий, неуступчивый, прекрасно читает игру. При схеме с четырьмя защитниками вообще незаменим. Если команда действует в три центральных, ему сложнее.

– Почему?

– При такой расстановке в середине поля нужен более креативный футболист, умеющий быстро разогнать атаку. Надеюсь, в зимнее трансферное окно ЦСКА наконец-то приобретет классного нападающего, и Вернблум вернется в опорную зону. Пока же на позиции центрфорварда он действительно стал находкой. Не от хорошей жизни, конечно. Молодежь нестабильна, а Оланаре не тянет.

– Швед в каждом матче препирается с судьями. Как с этим бороться?

– Никак. Такой характер. Даже штрафы не помогут. Я знаком с Понтусом, общались, когда при Слуцком ездил с ЦСКА на сборы. Вне поля – милейший человек. Спокойный, рассудительный. А в игре – злющий, дерзкий. Не жалеет ни себя, ни других. За бойцовские качества ему многое прощается. В том числе дурацкие карточки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Вернблум Понтус Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1511505809
Понтусу не нужно спорить с судьями и не будет этих нелепых карточек, а значит и отстранения от игр.
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Чикомас
1511507618
Нет людей без недостатков. Но мы ему все прощаем. Потому что он-боец.
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filosof sparty
1511507751
Вернблум конечно отличный футболист, но костолом ещё тот...
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Dominator777
1511508393
Понтус - футболист, который выкладывается в игре полностью, без остатка и характер его уже не переделаешь (возраст не тот). Конечно же, приобретение в зимнее трансферное окно классного нападающего для армейцев - первостепенная задача, тогда и Понтус может возвратиться в опорную зону, где ему в РФПЛ нет равных.
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Татарин за ЦСКА
1511509799
Возможно легенда ЦСКА
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cska-62
1511512865
Понтус - самое ценное приобретение ЦСКА за несколько последних лет. И, конечно, он лучший опорник в РФПЛ. Но, как это ни удивительно, он удачнее других играет сегодня и центрфорварда. Не совсем согласен с уважаемым мною Непомнящим, внизу в атаке Вернблум отдаёт часто весьма оригинальные и острые передачи в одно касание. Ну, а по качеству игры на втором этаже - он просто прирождённый центрфорвард! Только этим всё и ограничивается. Нападающие всё-таки должны обладать ещё и скоростью, дриблингом и поставленным ударом. Вот только такие в ЦСКА пока только растут, и Вернблуму уступают. При этом нужны очки. Что делать Гончаренко? То, что он делает. И впервые за много лет вывел ЦСКА в еврокубковую весну! Чего Слуцкому с куда более сильными и укомплектованными составами игроков сделать не удавалось, ибо бывают тренеры, а бывают физруки на тренерском мостике...
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serenz
1511520720
У армейцев последние годы были приличные опорники...Рахимич,Алдонин,Вернблум.
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RUSARM
1511524633
Как бы то не было,он дает результат!! А то что нап нужен все знают!!!
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за ЦСКА с 1980г
1511607326
Пусть кошмарит судей,а игроков не ломает(да он их и не ломает..)
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