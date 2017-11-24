Непомнящий: «В игре с «Бенфикой» все минусы Вернблума вылезли наружу»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил действия Понтуса Вернблума в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». По его словам, швед не очень уверенно чувствует себя на непривычной позиции форварда, но при этом он является лучшим опорным полузащитником РФПЛ.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» закончился со счетом 2:0. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы А, имея равное количество очков (9) с «Базелем», идущим вторым. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» (12 очков).

– Вернблум в этот раз мне не понравился. Чем хорош Понтус на острие атаки? Постоянно оказывает давление на защитников, ведет верховую борьбу, головой скидывает мяч партнерам. Когда же тот внизу – теряется. Не может сыграть в одно касание, плохо открывается. В игре с «Бенфикой» все минусы Вернблума сразу вылезли наружу. Плюс уже в первом тайме сел на желтую карточку. Это его нервировало. В какой-то момент за подкат сзади мог и красную получить.

– Некоторые считают, что в центре нападения Вернблум полезнее, чем в полузащите.

– Ну что вы! Он один из сильнейших опорных хавбеков РФПЛ. Цепкий, неуступчивый, прекрасно читает игру. При схеме с четырьмя защитниками вообще незаменим. Если команда действует в три центральных, ему сложнее.

– Почему?

– При такой расстановке в середине поля нужен более креативный футболист, умеющий быстро разогнать атаку. Надеюсь, в зимнее трансферное окно ЦСКА наконец-то приобретет классного нападающего, и Вернблум вернется в опорную зону. Пока же на позиции центрфорварда он действительно стал находкой. Не от хорошей жизни, конечно. Молодежь нестабильна, а Оланаре не тянет.

– Швед в каждом матче препирается с судьями. Как с этим бороться?

– Никак. Такой характер. Даже штрафы не помогут. Я знаком с Понтусом, общались, когда при Слуцком ездил с ЦСКА на сборы. Вне поля – милейший человек. Спокойный, рассудительный. А в игре – злющий, дерзкий. Не жалеет ни себя, ни других. За бойцовские качества ему многое прощается. В том числе дурацкие карточки.