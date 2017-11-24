Семин: «Фарфан – большой молодец. Он как космонавт»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался доволен игрой нападающего Джефферсона Фарфана в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1). Напомним, что перуанский форвард забил в этой встрече два гола.

– Тренер «Копенгагена» считает, что голы Фарфана были в чем-то случайными...

– Случайных голов не бывает. Первый был забит после быстрой комбинации, и только мастер мог так здорово разобраться на ограниченном пространстве.

– Перуанец в последнее время очень много летает. В Хабаровск его возьмете?

– Он как космонавт. Новая Зеландия, Перу, Россия... Прилетел, подготовился – большой молодец. В футболе побеждает тот, кто вкладывает больше сил и проявляет волю. А что касается Хабаровска, то не надо говорить, что «Локомотив» «стонет». Про Сухину что-то говорят... Это детский сад. «Локомотив» просто хочет, чтобы к футболу относились правильно. И чтобы соблюдались правила. УЕФА не рекомендует играть, если температура холоднее 15 градусов.