Губернатор Хабаровского края: «Перенос матча с «Локо»? Мое мнение: матч состоится при любой погоде»

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поделился мнением о возможном переносе матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» из Хабаровска.

«Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Мое мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше. Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там все прописано, в критических случаях судья принимает решение сам.

Мы делаем все, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели: возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно.

Эти вещи все предусмотрим, плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит – будем играть», — сказал Шпорт в интервью сайту «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что «Локомотив» просил РФПЛ перенести встречу из Хабаровска в Сочи.