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  • Губернатор Хабаровского края: «Перенос матча с «Локо»? Мое мнение: матч состоится при любой погоде»

Губернатор Хабаровского края: «Перенос матча с «Локо»? Мое мнение: матч состоится при любой погоде»

23 ноября 2017, 17:32
27

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поделился мнением о возможном переносе матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»«Локомотив» из Хабаровска.

«Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Мое мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше. Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там все прописано, в критических случаях судья принимает решение сам.

Мы делаем все, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели: возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно.

Эти вещи все предусмотрим, плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит – будем играть», — сказал Шпорт в интервью сайту «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что «Локомотив» просил РФПЛ перенести встречу из Хабаровска в Сочи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (27)
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Etiainen
1511449700
....сказал губер из вип-ложи)
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Альфред фаред
1511450240
Интересно почему все так боятся перенести этот матч в более теплое место? Какая выгода губернатору если локо туда приедет? он наверно и не собирается на стадион идти!
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Chesn0k
1511450318
Сегодня в селе Оймякон в Якутии при температуре -50 градусов школьники пошли в школу)
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sochi-2013
1511451542
Назло маме отморожу себе уши!
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Бугимен
1511452039
Поле то полем,самое главное,чтобы яйца не отморозили там.
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insider_retro
1511453674
А где же эфемерные госпрограммы и региональные проекты - "Каждому городу - крытый стадион, крытый каток"??!! Зато губернатор с градусником гоняет и газон щупает!.. Страна наполнена ТЦ и бутиками, а спортивные сооружения, соответствующие лучшим стандартам, только в городах-миллионниках!!... Вот где беда, а не в том, что кто-то календарь не продумал... Чую не догнать нам канадцев в хоккее, а исландцев футболе...
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Антибиотик
1511453819
Да, задолбали уже, играть в минус, так играть, просто хватит тему мусолить. Пусть официальные лица договариваются. Ну и надеюсь, губернатор Хабаровского края тоже будет на трибуне с простолюдинами жопу свою морозить.
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p4elo
1511455628
ТИПИЧНЫЙ чиновник , которому пох на всех .... пусть сам одевается в шерты и гоняет по полю в минус ! а матч пусть либо переносят на другое поле либо ждут весну !
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RedGreenHooligan
1511455914
че он там сам замерил то? окно в машине открыл и палец высунул... пусть сам в -19 2 часа на морозе постоит и по играет посмотрим что после этого он скажет...
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nemolod
1511458983
Смешно даже : в Хабаровске в хоккей играют в помещении,хотя это зимний вид спорта,а в футбол-на холоде! Странно и то,что губернатор делает замеры на поле,а вот призвать помочь возвести крышу и сделать стадион пригодным для футбола в любое время года почему-то помалкивает! (Тем более,что Дальний Восток объявлен территорией опережающего развития)
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