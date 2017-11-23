Тренер «Ромы»: «Всем трудно играть против «Атлетико»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо назвал причину поражения команды в выездном матче Лиги чемпионов от «Атлетико». По его словам, итальянцам не хватило точности при реализации своих голевых моментов.

«Не стоит забывать об уровне игроков «Атлетико». Нам не хватало точности, особенно в первом тайме, когда у нас были проблемы с последним пасом, который бы позволял выйти в зону перед воротами. После перерыва мы могли добиться большего.

Нам нужно продолжать трудиться и воспринимать поражения с умом. Мы должны работать над своими ошибками, но не нужно забывать, что сегодня мы играли с командой, против которой всем очень трудно», – заявил Ди Франческо после матча.

Игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Рома» завершилась со счетом 2:0. Итальянцы продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице группы С после этой встречи. На их счету восемь очков. Следом идут мадридцы, которые имеют на два балла меньше.