Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Селтик», Неймар и Кавани забили по два гола

Завершились два матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» на выезде победила «Андерлехт», а «ПСЖ» дома разгромил «Селтик».
Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
Андерлехт (Бельгия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Левандовски, 51; 1:1 – Ханни, 63; 1:2 – Толиссо, 77.
ПСЖ (Франция) – Селтик (Шотландия) – 7:1 (4:1)
Голы: 0:1 – Дембеле, 1; 1:1 – Неймар, 9; 2:1 – Неймар, 22; 3:1 – Кавани, 28; 4:1 – Мбаппе, 35; 5:1 – Верратти, 75; 6:1 – Кавани, 79; 7:1 – Алвес, 80.
Источник: Бомбардир.ру