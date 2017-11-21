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  • Каррера: «Мы провели хорошую игру с «Марибором», мало позволяли сопернику»

Каррера: «Мы провели хорошую игру с «Марибором», мало позволяли сопернику»

21 ноября 2017, 22:24
20

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Итальянец назвал игру хорошей.

«Мы плохо проконтроливали последние минуты игры. Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Мы провели хорошую игру, мало позволяли сопернику. У нас были возможности, но этот стакан наполовину полон.

Никакой связи между двумя матчами с «Марибором» нет, каждый матч особенный. Мы сегодня сделали все для того, чтобы победить.

Роман Зобнин? Сегодня он играл крайнего защитника, он не играл нападающего. Сейчас нам надо думать о матчах в чемпионате, а не о «Ливерпуле», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Марибор Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1511292664
Хорошая игра?!!! При всем уважении к Каррере, лучше бы он такого не говорил. Звучит как насмешка
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PAHANbI4
1511293521
Спартак неплохо плохо провел первый тайм,во втором прибавил.Смог забить но не смог удержать победу.Итог очень слабая реализация моментов ( касается всех наших клубов в РФПЛ ) И к сожалению наше "кредо" забили и сели назад.Сыграло свою роль,обидно но не смертельно.Ждем матч 27 числа.Посмотрим кто сильнее!Смотрите футбол,болейте за своих!
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nemolod
1511293914
Беда иностранных тренеров в том,что они не знают русского языка,особенно его "непереводимых" или нецензурных слов,потому что крикни за 3 минуты до конца матча-игроки сразу поняли и ни за что бы не позволили сопернику забить мяч! (Напомню,что таким образом осенью 1988 году наша сборная смогла обыграть бразильцев в финале ОИ)-тогда то же в конце встречи наша команда тоже стала играть на удержание,но громкий крик из тренерской зоны - "какой х.. туда тебя понес!" быстро встряхнул команду и она стала чемпионом ОИ в Сеуле!
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Юрэс
1511297213
ты ------**.......ый? !?!?!?!?!?
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Zubo
1511297865
... мало позволяли, но позволили на последних секундах забить себе гол, а мы болели за вас, а вы встали за минуту до конца и стоите, смотрите как мяч закатывают в пустые ворота
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Правдоруб100
1511298868
Позволяли мало.... Уписаться можно... А им мало и НАДО БЫЛО, их цель достигнута....
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1511299346
Очередная ахинея от Массимо. Может его переводят неточно?
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Гость87
1511299577
По ходу он один доволен
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prezent2017
1511300713
Сам себя не похвалишь, кто похвалит?
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Petrak86
1511319435
не позволяли? Это Марибор Спартаку ничего не позволил сделать. Кроме гола и опасных моментов-то не было, ну еще один удар головой Зе Луиша, когда мяч рядом со штангой прошел. А у Марибора и штанга была, и удар головй из хорошей позиции (прямо в руки), то что не случилось больше моментов - это не заслуга Спартака, а невысокий уровень Марибора, будь там игроки потехничнее - проиграли бы.
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