Каррера: «Мы провели хорошую игру с «Марибором», мало позволяли сопернику»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Итальянец назвал игру хорошей.

«Мы плохо проконтроливали последние минуты игры. Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Мы провели хорошую игру, мало позволяли сопернику. У нас были возможности, но этот стакан наполовину полон.

Никакой связи между двумя матчами с «Марибором» нет, каждый матч особенный. Мы сегодня сделали все для того, чтобы победить.

Роман Зобнин? Сегодня он играл крайнего защитника, он не играл нападающего. Сейчас нам надо думать о матчах в чемпионате, а не о «Ливерпуле», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять