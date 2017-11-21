«Спартак» примет «Марибор» в пятом туре Лиги чемпионов

Сегодня в Москве состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Спартак» примет «Марибор».

Красно-белым для продолжения борьбы за попадание в плей-офф нужна победа, словенская же команда также еще имеет гипотетические шансы на выход в 1/8 финала.

Встреча команд в первом туре, прошедшая на поле «Марибора», завершилась ничьей со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Также «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!