Рэшфорд сказал, что его кумиром был вратарь Ховард

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о кумире детства.

«Моим кумиром был Тим Ховард. У меня даже была майка с его фамилией.

Следите за моим матчами. Вот увидите – в одной из игр я надену перчатки и стану в ворота», – сказал 20-летний игрок сборной Англии.

Вратарь Ховард выступал за «МЮ» с 2003 по 2007 год, выиграв Кубок Лиги, Кубок и Суперкубок cтраны. Позже перешел в «Эвертон» за 3,8 миллиона фунтов и выступал за «ирисок» на протяжении девяти лет. В июле 2016 года американец стал игроком «Колорадо».

В составе сборной США Ховард принял участие в трех чемпионатах мира. В 2008 и 2014 году признавался игроком года в стране.

Воспитанник «МЮ» Рэшфорд подписал взрослый контракт с клубом в январе 2016 года. В текущем сезоне он забил семь голов и отдал семь результативных передач в 19-ти встречах всех соревнований.