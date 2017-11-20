Зе Луиш, Луис Адриано и Глушаков тренируются индивидуально накануне матча с «Марибором»

Сегодня «Спартак» проводит тренировку на базе в Тарасовке накануне поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором».

Полузащитник Денис Глушаков, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано занимаются отдельно от основной группы.

Напомним, все трое принимали участие в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром», при этом Глушаков был заменен во втором тайме из-за повреждения.

Защитник Андрей Ещенко и хавбек Лоренцо Мельгарехо тоже тренируются индивидуально.

Встреча между «Спартаком» и «Марибором» состоится завтра, 21 ноября, и начнется 20:00 по московскому времени.