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  • Сeмин: «У ЦСКА после матча в Хабаровске два травмированных игрока, нужно думать о здоровье футболистов»

Сeмин: «У ЦСКА после матча в Хабаровске два травмированных игрока, нужно думать о здоровье футболистов»

20 ноября 2017, 15:38
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хотел бы допускать проведения выездного поединка 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» на поле соперника во избежание получения травм игроками.

Ранее руководство московского клуба обратилось к хабаровчанам с предложением перенести игру в Москву или Сочи, однако те ответили отказом. В день матча, который состоится 27 ноября, в Хабаровске ожидается до минус 21 градуса.

«Во-первых, есть рекомендации УЕФА, которых нужно придерживаться. Во-вторых, нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны, и чтобы условия не навредили их здоровью. При температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков. Нужно спросить у врачей, что будет с человеком, который два часа дышит на морозе при пульсе 160-180.

Я как бывший футболист считаю, что это неприемлемо. Есть прогноз погоды, на который ориентируются все службы страны. Мы тоже должны ориентироваться. Делегат может измерить температуру на газоне, а дыхательные пути футболиста находятся на высоте 180 см. Я не понимаю, зачем нужно обострять ситуацию. Есть правила, которых нужно придерживаться. Мы хотим играть по правилам», – сказал Семин.

«Локомотив» после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит» на три очка. «СКА-Хабаровск» располагается на последнем месте, набрав 12 баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА СКА-Хабаровск Семин Юрий
Комментарии (18)
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Чермындыр
1511181977
Эти все вопросы надо задавать тем людям, которые составляли календарь сезона. А еще спросить у них: какой конкретно дол...б поставил Хабаровску домашние игры в конце ноября
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Антибиотик
1511187808
Понимаю и болельщиков СКА, но по такой погоде реально нельзя в футбол играть. Календарь у нас, конечно волшебный...
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momwig_
1511188794
Ага. Шпалыч начал отмазываться от выезда в Хабаровск.
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Decorhome
1511189025
Все верно
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Serjoga
1511189298
Палыч, накажите Хабаровск, как это сделали армейцы!
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ryvlad
1511191339
Цска сами согласились играть в ноябре, когда в первом круге поменялись местами. А что ж локомотив не задумался в августе когда первый матч играли в Москва, могли бы тоже сначала в Хабаровск слетать
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sidul1
1511193603
Просто перенести игру на весну,нужно играть в нормальных условиях.
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Havbek
1511222931
Погода на Яндекс: Хабаровск днём-9-13 .
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