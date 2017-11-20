Сeмин: «У ЦСКА после матча в Хабаровске два травмированных игрока, нужно думать о здоровье футболистов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хотел бы допускать проведения выездного поединка 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» на поле соперника во избежание получения травм игроками.

Ранее руководство московского клуба обратилось к хабаровчанам с предложением перенести игру в Москву или Сочи, однако те ответили отказом. В день матча, который состоится 27 ноября, в Хабаровске ожидается до минус 21 градуса.

«Во-первых, есть рекомендации УЕФА, которых нужно придерживаться. Во-вторых, нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны, и чтобы условия не навредили их здоровью. При температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков. Нужно спросить у врачей, что будет с человеком, который два часа дышит на морозе при пульсе 160-180.

Я как бывший футболист считаю, что это неприемлемо. Есть прогноз погоды, на который ориентируются все службы страны. Мы тоже должны ориентироваться. Делегат может измерить температуру на газоне, а дыхательные пути футболиста находятся на высоте 180 см. Я не понимаю, зачем нужно обострять ситуацию. Есть правила, которых нужно придерживаться. Мы хотим играть по правилам», – сказал Семин.

«Локомотив» после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит» на три очка. «СКА-Хабаровск» располагается на последнем месте, набрав 12 баллов.