Каррера заявил, что Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил с «Марибором», что полузащитник Роман Зобнин будет готов выйти на поле с первых минут. Как отметил итальянский специалист, участие во встрече со словенской командой защитника Андрея Ещенко пока остается под вопросом.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Не могу сказать, что Зобнин сможет провести на поле все 90 минут, но, безусловно, он готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Он прошел все тесты, и готов играть. Безусловно, не все 90 минут. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием.

Для нас этот матч очень важен. Игра будет непростая, но поле покажет, кто был лучше и больше хотел победить. Самый главный результат – это наша победа. Все остальное не в счет.

Играть в Лиге чемпионов – это особенное чувство и для болельщиков, и для игроков. Мы видели ту атмосферу, которая царила на стадионе во время предыдущих матчей. Из-за долгого перерыва без Лиги чемпионов эмоции и на трибунах, и на поле зашкаливают. Надеюсь, что завтра будет очередной повод для радости», – сказал Каррера

Напомним, Зобнин недавно оправился от повреждения крестообразной связки колена, полученного им в товарищеском матче за сборную России в начале июня. В субботу в игре 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» хавбек впервые вышел на поле после травмы и провел 45 минут.