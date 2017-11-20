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  • Каррера заявил, что Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут

Каррера заявил, что Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут

20 ноября 2017, 14:41
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил с «Марибором», что полузащитник Роман Зобнин будет готов выйти на поле с первых минут. Как отметил итальянский специалист, участие во встрече со словенской командой защитника Андрея Ещенко пока остается под вопросом.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Не могу сказать, что Зобнин сможет провести на поле все 90 минут, но, безусловно, он готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Он прошел все тесты, и готов играть. Безусловно, не все 90 минут. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием.

Для нас этот матч очень важен. Игра будет непростая, но поле покажет, кто был лучше и больше хотел победить. Самый главный результат – это наша победа. Все остальное не в счет.

Играть в Лиге чемпионов – это особенное чувство и для болельщиков, и для игроков. Мы видели ту атмосферу, которая царила на стадионе во время предыдущих матчей. Из-за долгого перерыва без Лиги чемпионов эмоции и на трибунах, и на поле зашкаливают. Надеюсь, что завтра будет очередной повод для радости», – сказал Каррера

Напомним, Зобнин недавно оправился от повреждения крестообразной связки колена, полученного им в товарищеском матче за сборную России в начале июня. В субботу в игре 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» хавбек впервые вышел на поле после травмы и провел 45 минут.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Марибор Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (6)
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VVM1964
1511178642
ДОЛЖНЫ ПОБЕЖДАТЬ - АТАКУЮЩАЯ ЛИНИЯ У НАС НАВЕРНОЕ ЛУЧШАЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ( ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ )
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subbotaspartak
1511183680
Ну и слава... докторам. Вперёд Спартак! Удачи нам.
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DOCTOR PENALTY
1511184198
Направление на позитив !!!
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R-W_warrior
1511187868
Надеюсь,отгрузите им штук пять.
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OfaZavr
1511190993
Вы уж порадуйте и порвите этот Марибор!
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тимур аблеханов
1511196570
Спартак не надо беречь себя к Зениту выложитесь по полной в матче против Марибора
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