Иско, Гризманн и Роналду – в стартовых составах на мадридское дерби

Известны стартовые составы «Атлетико» и «Реала» на матч 12-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Лукас Эрнандес, Сауль, Томас, Габи, Коке, Корреа, Гризманн.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.

В запасе «сливочных» остался защитник Тео Эрнандес. В случае выхода 20-летнего футболиста впервые за 87 лет на поле в мадридском дерби окажутся двое братьев.

Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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