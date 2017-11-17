Впервые за 87 лет в мадридском дерби родные братья сыграют друг против друга

Завтра «Атлетико» примет «Реал» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Братья Лукас и Тео Эрнандесы могут сыграть друг против друга. Последний раз подобный случай произошел в сезоне-1929/30.

«Я не могла просить у этого мира большего. Зинедин Зидан очень рад тренировать Тео. Не могу поверить, что он превратился из игрока замены в того, кем является сейчас. Он всегда мечтал оказаться в «Реале».

Лукасу я всегда говорила, что ему надо быть терпеливым. Он еще обязательно получит свой шанс», – сказала мать футболистов Лоренс.

Тео Эрнандес пополнил состав «Реала» в июле, перейдя из «Атлетико» за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне он провел семь матчей, не отметившись результатвиынми действиями.