Бускетс вышел на седьмое место в истории «Барселоны» по количеству матчей

«Барселона» обыграла «Леганес» со счетом 3:0 в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Полузащитник Серхио Бускетс вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле всю встречу. Игра стала для 29-летнего хавбека 450-й в футболке клуба. По этому показателю он сравнялся с экс-футболистом «Барселоны» Карлесом Рексачем и вышел на седьмое место в истории клуба.

Воспитанник сине-гранатовых Бускетс дебютировал за основную команду в сентябре 2008 года. За девять сезонов в составе он выиграл 25 трофеев, включая три Кубка Лиги чемпионов и шесть – чемпионата Испании.

В текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.