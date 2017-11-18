Левандовски обошел Румменигге в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

«Бавария» в матче 12-го тура чемпионата Германии обыгрывает «Аугсбург» (2:0, 87-я минута).

Нападающий Роберт Левандовски забил на 38-й и 49-й минутах. На счету поляка 164 гола в Бундеслиге. По этому показателю он обошел экс-нападающего «Баварии» Карла Хайнца-Румменигге (162 гола), который сейчас занимает должность председателя правления клуба.

29-летний форвард вышел на 11-е место в общем зачете бомбардиров соревнования.

В текущем сезоне на его счету 17 голов и одна результативная передача в 18-ти играх всех турниров.