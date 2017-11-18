Озил – лучший ассистент АПЛ с момента перехода в «Арсенал»

«Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата Англии принимает «Тоттенхэм» (2:0, 75-я минута).

В концовке первого тайма защитник Шкодран Мустафи открыл счет с передачи хавбека Месута Озила. Игрок сборной Германии отдал 45-ю голевую передачу в матчах лиги. Показатель является рекордным с момента перехода Озила в сентябре 2013 года.

«Реал» заработал на продаже полузащитника 47 миллионов евро.

В составе «канониров» 29-летний игрок трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Чемпион мира-2010 проводит десятый матч за команду Арсена Венгера в текущем сезоне. На его счету один гол и три ассистентских балла.

За событиями встречи на «Эмирейтс» можно следить здесь.