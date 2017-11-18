Гончаренко: «В матче со «СКА-Хабаровском» Вернблум был лучшим нападающим ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выездную победу над «СКА-Хабаровском» (4:2) в матче 17-го тура РФПЛ.

Белорусский специалист отметил действия в атаке опорного полузащитника Понтуса Вернблума, внесшего большой вклад в успех армейцев, забив два гола.

«С чем связано то, что ЦСКА впервые в сезоне забил больше трех голов в матче РФПЛ? В первую очередь с Дзагоевым, я думаю. С его присутствием у нас по-другому атака смотрится. Плюс Вернблум – номинально опорный полузащитник – вспомнил молодость, когда был в атаке. Голевое чутье и правильное открывание привело к тому, что сегодня он был лучшим нападающим», – сказал Гончаренко.