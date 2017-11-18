Слуцкий назвал сплетнями его переход на административную должность в «Челси», заявив, что любит лишь тренерскую работу

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что информация о его возможном уходе в «Челси» на административную должность является не более, чем сплетнями.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения с поста рулевого «тигров» российский специалист может стать техническим директором лондонского клуба.

«Это очень смешно. Конечно, это все сплетни. Я всегда работал тренером. Я профессиональный тренер, а не технический директор или какой-либо другой сотрудник. Мне нравится моя работа и я хочу продолжать тренировать. Другие должности меня не интересуют», – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail