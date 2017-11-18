Врач сборной России считает, что игрокам «СКА-Хабаровска» и ЦСКА грозят бронхит и пневмония

Врач сборной России Эдуард Безуглов опасается за здоровье игроков «СКА-Хабаровска» и ЦСКА. Как отметил специалист, футболистам грозит бронхит и пневмония из-за игры в погоду при минусовой температуре. Команды сегодня в Хабаровске проведут матч в рамках 18-го тура РФПЛ. В день игры ожидается до минус 17 градусов.

«Есть такое понятие, как гиперреактивность бронхов, которая даже у здорового человека способна проявляться на пике нагрузки и особенно часто – при низких температурах. При развитии этого состояния у человека случаются приступы удушья, резкий кашель – и это может проявиться уже после игры.

А футбол – это интенсивная нагрузка (средний пульс во время матча составляет 160-165 ударов в минуту) – постоянные форсированные вдохи холодного воздуха травмируют эпителий бронхиол, что вызывает воспаление и затем спазм. На этом фоне и возникают описанные симптомы и резкое снижение переносимости нагрузки. В такой ситуации на фоне уже травмированной оболочки бронхиол сопутствующее общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников.

Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта. У многих футболистов имеются проблемы с коленными суставами – за счет выхода на поле в такую погоду и, особенно, на искусственное поле, они могут сильно обостриться», – сказал Безуглов.