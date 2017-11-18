Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач сборной России считает, что игрокам «СКА-Хабаровска» и ЦСКА грозят бронхит и пневмония

Врач сборной России считает, что игрокам «СКА-Хабаровска» и ЦСКА грозят бронхит и пневмония

18 ноября 2017, 09:33
36

Врач сборной России Эдуард Безуглов опасается за здоровье игроков «СКА-Хабаровска» и ЦСКА. Как отметил специалист, футболистам грозит бронхит и пневмония из-за игры в погоду при минусовой температуре. Команды сегодня в Хабаровске проведут матч в рамках 18-го тура РФПЛ. В день игры ожидается до минус 17 градусов.

«Есть такое понятие, как гиперреактивность бронхов, которая даже у здорового человека способна проявляться на пике нагрузки и особенно часто – при низких температурах. При развитии этого состояния у человека случаются приступы удушья, резкий кашель – и это может проявиться уже после игры.

А футбол – это интенсивная нагрузка (средний пульс во время матча составляет 160-165 ударов в минуту) – постоянные форсированные вдохи холодного воздуха травмируют эпителий бронхиол, что вызывает воспаление и затем спазм. На этом фоне и возникают описанные симптомы и резкое снижение переносимости нагрузки. В такой ситуации на фоне уже травмированной оболочки бронхиол сопутствующее общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников.

Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта. У многих футболистов имеются проблемы с коленными суставами – за счет выхода на поле в такую погоду и, особенно, на искусственное поле, они могут сильно обостриться», – сказал Безуглов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1510988947
Создателей расписания чемпионата возить на такие матчи, может здоровые мысли полезут в голову..... Давно пора такие осенние и зимние матчи проводить на нашем юге - Сочи, Краснодар, Ростов, Ставрополь и другие теплые города - все можно сделать тренировочно-игровым турниром в рамках чемпионата, страна то наша огромнейшая!!!
Ответить
insider_retro
1510990326
А ведь некоторые мудаки запланировали матчи на 8-12 декабря!!... Бездарность и безумие, замешанные на желании подражать и соответствовать еуропейским стандартам... И полное нежелание адаптировать под нашу суровую действительность...
Ответить
RamonCSKA
1510990645
о да система осень весна рулит
вообще у нас руководство хз куда смотрит,в теплые времена надо играть матчи в холодных краях ,а в холодное у нас есть ахмат ,анжи,ростов,краснодар ,зенит с манежем,но не пермь с хабаоовском
Ответить
Gullit 76
1510991341
В Симферопале +15 сейчас,грибы пошли - к нам играть приезжайте!В еврокубках то всё равно играть значит надо календарь так составлять чтобы в это время были все домашние матчи ближе к югу и аренам на которые погода не влияет.
Ответить
Спартач_навсегда
1510991384
в чем проблема в Хабаровске играть весной,а на юге(Краснодар) осенью-зимой? вообще непонятна логика РФС...... и тех ,кто ставит матчи на такое время....
Ответить
lekseij2007
1510991392
Надо переносить. Совсем чтоль очумели
Ответить
OfaZavr
1510993716
так каждый год в таких условиях играют они ведь не из Бразилии приехали и видят подобное не впервые о чем разговор вообще. И сейчас еще не последние туры и не декабрь, что поделать раз кое-кто так календарь составляют.
Ответить
dendiesel
1510994067
Нефиг играть в такую погоду....людей надо беречь. тем более ЦСКА играть в еврокубке!!!
Ответить
Serjoga
1510994375
Это дибилизм РФС при составлении календаря!
Ответить
olegulozhkin
1511004773
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://sem.chat/kachok
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
6
Карседо описал Даку тремя словами
Вчера, 17:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+