«МЮ» выиграл 58% матчей АПЛ с Погба в составе и 38% без него

Статистический портал Opta опубликовал статистику выступлений «Манчестер Юнайтед» в АПЛ с Полем Погба в составе и без него.

«Красные дьяволы» выиграли 58% матчей лиги, в которых играл француз. Команда победила в 38% встреч, в которых хавбек не принимал участия.

Игрок сборной Франции пополнил состав «Юнайтед» в августе 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Сделка стала рекордной для мирового футбола.

В сезоне-2011/12 Погба также был игроком манчестерского клуба, преимущественно выступая за молодежные составы.

В текущем сезоне на его счету два гола и две результативные передачи в шести встречах всех турниров.

Ранее главный тренер команды Жозе Моуринью сказал, что Погба восстановился от травмы и сможет сыграть в завтрашнем матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла».