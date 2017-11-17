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  • Голевой проход Буфаля со своей половины поля признан лучшим в АПЛ за октябрь

Голевой проход Буфаля со своей половины поля признан лучшим в АПЛ за октябрь

17 ноября 2017, 15:35
5

Гол полузащитника «Саутгемптона» Софьяна Буфаля в ворота «ВБА» (1:0, 9-й тур) выбран лучшим в английской Премьер-лиге за октябрь.

«Гол действительно получился хорошим, и я рад получить эту награду. Это мой лучший гол. Я люблю такие сложные забеги – так веселее», – прокомментировал победу 24-летний марокканец.

Мяч стал для Буфаля первым в текущем сезоне. На его счету восемь матчей во всех турнирах.

Игрок пополнил состав «святых» в августе 2016 года, перейдя из «Лилля» за 18,7 миллиона евро.

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Источник: Premierleague.com
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Марокко Буфал Софьян
Комментарии (5)
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тигрик
1510923035
Клёвый гол
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Chesn0k
1510923398
Джордж Веа на минималках)
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hevbn 28
1510924040
Вообще Софьян считался большим талантом во Франции, но у него есть одна проблема совершать забеги с мячом и обыгрывать двух-трех игроков это и все ,что он умеет делать хорошо. Такие игроки, как он по максимуму могут себя раскрыть только в командах с хорошо выстроенной игрой и с тренером который им доверяет и не будет требовать того чего они не могут , по моему с такими тренерами в Англии проблема .
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dimayuzov
1510929289
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