Голевой проход Буфаля со своей половины поля признан лучшим в АПЛ за октябрь

Гол полузащитника «Саутгемптона» Софьяна Буфаля в ворота «ВБА» (1:0, 9-й тур) выбран лучшим в английской Премьер-лиге за октябрь.

«Гол действительно получился хорошим, и я рад получить эту награду. Это мой лучший гол. Я люблю такие сложные забеги – так веселее», – прокомментировал победу 24-летний марокканец.

Мяч стал для Буфаля первым в текущем сезоне. На его счету восемь матчей во всех турнирах.

Игрок пополнил состав «святых» в августе 2016 года, перейдя из «Лилля» за 18,7 миллиона евро.

ВИДЕО