Сане признан лучшим игроком АПЛ в октябре

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил лучшего футболиста октября.

Награду получил игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане. В указанный период он принял участие в трех матчах за команду Хосепа Гвардиолы, в которых отдал по голевой передаче.

Игрок сборной Германии пополнил состав «горожан» в августе 2016 года, перейдя из «Шальке-04» за 50 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету восемь голов и семь результативных пасов в 17-ти встречах всех турниров.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что лучшим тренером октября стал Гвардиола.