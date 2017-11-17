«Уфа» сделала бесплатный вход на матч с «Уралом» из-за плохой погоды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах, по которым клуб принял решение сделать вход на матчи с «Уралом» и «Амкаром» бесплатным для зрителей.

«Когда несколько недель назад мы планировали такую акцию, прогноз погоды был неблагоприятный – порядка 7-9 градусов мороза. Решили таким образом поддержать наших болельщиков. Сделали бесплатный вход не только на встречу с «Уралом», но и с «Амкаром».

Также будем раздавать бесплатный чай и кашу. Готовим обширную развлекательную программу. Хотим, чтобы наши фанаты видели, что мы дорожим ими. Ожидаем порядка шести-семи тысяч на каждом матче», – сказал Газизов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Уфа» – «Урал» состоится в воскресенье, 19 ноября, в 11:30 по московскому времени.