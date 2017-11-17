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  • «Уфа» сделала бесплатный вход на матч с «Уралом» из-за плохой погоды

«Уфа» сделала бесплатный вход на матч с «Уралом» из-за плохой погоды

17 ноября 2017, 08:30
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах, по которым клуб принял решение сделать вход на матчи с «Уралом» и «Амкаром» бесплатным для зрителей.

«Когда несколько недель назад мы планировали такую акцию, прогноз погоды был неблагоприятный – порядка 7-9 градусов мороза. Решили таким образом поддержать наших болельщиков. Сделали бесплатный вход не только на встречу с «Уралом», но и с «Амкаром».

Также будем раздавать бесплатный чай и кашу. Готовим обширную развлекательную программу. Хотим, чтобы наши фанаты видели, что мы дорожим ими. Ожидаем порядка шести-семи тысяч на каждом матче», – сказал Газизов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Уфа» – «Урал» состоится в воскресенье, 19 ноября, в 11:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Урал Амкар-Пермь
Комментарии (6)
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сапёр75
1510898240
Нормально
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sерж
1510898969
еще один клуб начал работать на болельщиков
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КЭТиК
1510899932
Спасибо родному РФС за такие условия.
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qwerty991
1510904665
Вот бы еще и депутаты так бы о народе думали.
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OfaZavr
1510907077
молодцы!
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Doktor Dik
1510945195
Молодцы башкиры!!! Всё правильно делаете!!! Всё для болельщиков!!! Это достойно уважения!!!
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