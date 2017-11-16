Орлов: «Головин, Зобнин и Миранчуки — это будущее нашего футбола»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре молодых российских футболистов.

«Алексей Мирачнук, который себя проявил с испанцами, — это очень способный парень. Вспомните тот пас, когда он замахнулся, а два защитника прыгнули под удар. Наверное, они не знали, что Алексей — левша. И затем такую передачу наш футболист сделал в штрафную.

Братья Миранчуки — это будущее российского футбола. Вообще, наше будущее — это Головин, Зобнин, Антон и Алексей Миранчуки. Вот она средняя линия. Кстати, Кузяеву и Ерохину надо подумать, как с ними биться. А ведь там еще есть Дзагоев. Пока они им уступают.

У нас в сборной будет очень серьезная конкуренция, но это здорово, что такой кулак подбирается в центре поля. Нам бы еще парочку защитников — вот где наша ахиллесова пята. А так, я вижу перспективу, и этот матч (Россия – Испания — прим. ред.) внушил оптимизм перед чемпионатом мира. Нам важно, чтобы в группу с нами не попала Испания, а со всеми остальными можно играть», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.