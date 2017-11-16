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  • Орлов: «Головин, Зобнин и Миранчуки — это будущее нашего футбола»

Орлов: «Головин, Зобнин и Миранчуки — это будущее нашего футбола»

16 ноября 2017, 21:08
7

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре молодых российских футболистов.

«Алексей Мирачнук, который себя проявил с испанцами, — это очень способный парень. Вспомните тот пас, когда он замахнулся, а два защитника прыгнули под удар. Наверное, они не знали, что Алексей — левша. И затем такую передачу наш футболист сделал в штрафную.

Братья Миранчуки — это будущее российского футбола. Вообще, наше будущее — это Головин, Зобнин, Антон и Алексей Миранчуки. Вот она средняя линия. Кстати, Кузяеву и Ерохину надо подумать, как с ними биться. А ведь там еще есть Дзагоев. Пока они им уступают.

У нас в сборной будет очень серьезная конкуренция, но это здорово, что такой кулак подбирается в центре поля. Нам бы еще парочку защитников — вот где наша ахиллесова пята. А так, я вижу перспективу, и этот матч (Россия – Испания — прим. ред.) внушил оптимизм перед чемпионатом мира. Нам важно, чтобы в группу с нами не попала Испания, а со всеми остальными можно играть», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Зобнин Роман Миранчук Алексей Миранчук Антон Головин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Mario84
1510856172
Как скажешь кэп)
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Федорыч-НН
1510856597
Ну а наше светлое настоящее - Кокорин, естественно у Орлова вне конкуренции
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DOCTOR PENALTY
1510857078
Геннадий Сергеич, а Кузяев? Непатриотично! Питер вас за это порвёт.
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Gullit 76
1510858912
Из группы две команды выходят - пусть попадают!Кузяев на данный момент основной,а Ерохин нет,Зобнин лечится.Прав в том что и в этой сборной у нас приличная средняя линяя - значит от неё и надо играть.Не надо тупо ставить 3-4 напа вперёд и думать что они там сами разберутся.Без грамотной поддержки никак.
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uyvaslov
1510863594
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://veshok.ml/388744
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