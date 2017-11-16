Бердыев: «Навас сказал, что приедет, но пока не знаем когда»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Напомним, встреча состоится 18 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

– «Арсенал» и «Рубин» рядом в таблице. Насколько это отражает реальное положение дел?

– Судя по таблице – команды равны. «Арсенал» прибавил в уверенности и контроле. Там квалифицированные игроки.

– Есть ли какая-то ясность с Навасом?

– Отца не стало... Сесар сказал, что приедет, но пока не знаем когда.

– В каком состоянии Камболов?

– Готовится в общей группе, как и Ильзат Ахметов.