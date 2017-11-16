Ари не против прихода сильного форварда в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ари с нетерпением ждет своего возвращения на поле после травмы. Бразилец отметил, что не боится возросшей конкуренции с приходом Эдера.

Напомним, что Ари получил серьезную травму в игре второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1). Позже футболист перенес операцию.

— Вы четыре месяца без футбола. Как проходит процесс реабилитации?

— Восстановление идет очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле. Единственное, что осложняет ситуацию, — климатические условия в Москве. Очень холодно, из-за этого поле становится мерзлым, и это, конечно, влияет. Мы не форсируем события, чтобы избежать даже малейшего риска рецидива травмы. Дальше все будет зависеть от тренерского штаба. Только он будет решать, смогу ли я играть за «Локомотив» в этом году. Я делаю все, что от меня зависит, уже занимаюсь в общей группе и психологически готовлюсь к концу месяца.

— Говорят, сейчас вы — один из самых активных игроков «Локо» на тренировках. Соскучились по игре?

— Конечно, безумно соскучился. Врачи говорят, что я опережаю график восстановления. Думаю, это происходит именно из-за того, что я очень люблю играть и мне плохо без футбола. У меня огромное желание вновь выйти на поле, и это помогает.

— Пока вы были в лазарете, состав «Локо» пополнил форвард Эдер, а на позиции нападающего себя отлично проявляет Джефферсон Фарфан. Не боитесь столь серьезной конкуренции?

— Нет, все с точностью наоборот. Я был бы рад, если у нас появился еще один сильный форвард, который мог бы как можно быстрее закрыть все имеющиеся пробелы и помочь нам стать чемпионами.

— Есть вероятность, что после вашего возвращения тренер будет играть в двух форвардов и использовать вас в тандеме с Фарфаном или Эдером?

— Я, конечно, не так хорошо знаю Юрия Семина, но мне кажется, что это маловероятно. Потому что у команды всегда должен быть резерв, возможность для усиления игры. Если Фарфан и Эдер начнут матч в старте, а я выйду на замену во втором тайме, буду не против такого расклада. Главное, чтобы это давало результат, чтобы мы побеждали.