Дзагоев: «Россия выглядела неплохо на фоне финалиста ЧМ-2014»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев после поражения от Аргентины (0:1) в товарищеским матче подчеркнул, что команда неплохо смотрелась на фоне очень сильного соперника. При этом хавбек отметил, что остался недоволен своей игрой.

– Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале чемпионата мира. Нам есть, куда расти, есть, в чем прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем.

– Собой довольны?

– Не очень. Я совсем недавно после травмы. Физическое состояние еще не очень.