Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзагоев: «Россия выглядела неплохо на фоне финалиста ЧМ-2014»

Дзагоев: «Россия выглядела неплохо на фоне финалиста ЧМ-2014»

12 ноября 2017, 07:06
28

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев после поражения от Аргентины (0:1) в товарищеским матче подчеркнул, что команда неплохо смотрелась на фоне очень сильного соперника. При этом хавбек отметил, что остался недоволен своей игрой.

– Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале чемпионата мира. Нам есть, куда расти, есть, в чем прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем.

– Собой довольны?

– Не очень. Я совсем недавно после травмы. Физическое состояние еще не очень.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Дзагоев Алан
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Berdchanin
1510459818
Вся интрига была в том: кто поменяется футболкой с Месси
Ответить
ДСА
1510461040
От Испании следует ждать разгрома.
Ответить
Superviser77
1510463583
Очень плохо выглядели.Аланчик, о чем ты говоришь? !
Ответить
oyabun
1510463945
... а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!..
Ответить
Томь вперёд
1510469767
Алан, не в обиду, но по-моему у тебя ещё и глаза травмированы!!! Как на «это» можно сказать «выглядели неплохо»?!?!?!
Ответить
Альфред фаред
1510472255
На фоне команды, которую месси за уши вытащил из отбора и которая играла в пол ноги!
Ответить
Ден 781
1510472494
Хз, по мне так Аргентина даже не вспотела
Ответить
ribavadim
1510473935
Неплохо было у Акинфеева, а у остальных...???
Ответить
Avatar 2
1510474590
Болельщики или игроки ?
Ответить
polt
1510476476
"– Думаю, мы выглядели неплохо..." на фоне играющей в четверть ноги Аргентины. Ни одной комбинации в атаке, два-три удара по воротам и только после 60-й минуты игры, владение мячом мизерное. Кокорин, Смолов, Полоз-ааууууууу, вы где прятались всю игру? Дзагое надо быть честнее и признавать, что сборная Черчесова полный обосрон!!!
Ответить
Главные новости
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
20
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+